„Bohužel jsme vypadli ve čtvrtfinále play off. Asi více vyždímat z toho nešlo,“ řekl pětadvacetiletý Američan. Původně měl v plánu odletět domů, do USA. Nabídka Opavy ho překvapila. „Mám stejného agenta jako Matty Markusson. Ten mě kontaktoval, že má Opava zájem. Mile mě to překvapilo. Šlo o spontánní rozhodnutí,“ pousmál se. „Bavil jsem taky o Opavě s mým kamarádem Lambem Autreym, který už v Česku dlouho hraje. Divil se tomu. Říkal mi, že jdu do klubu, kde Američané nehrávají, že to mám brát jako poctu, navíc že jdu do kvalitního týmu,“ svěřil se basketbalista, který v minulosti hrával v americké NCAA, Tři sezony za Schreiner Mountaineers a jednu za tým Liberty Flames. „Už i proto by byla škoda, takovou to výzvu zahodit, je to pro mě výzva, s Opavou chci vyhrát medaili,“ řekl odhodlaně.