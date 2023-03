/FOTOGALERIE/ Na palubovce strávil nejméně času z opavských basketbalistů, kteří zasáhli do hry. I přesto měl křídelník Luděk Jurečka velký podíl na důležité výhře Slezanů nad lídrem skupiny A1 z Brna. Svou trojkou necelou půlminutu před sirénou nasměroval opavský tým ke třetímu vítězství nad brněnským soupeřem v probíhajícím ročníku. Slezané zvítězili 84:81.

Luděk Jurečka trefil vítěznou trojku | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jsem rád, že jsme to doma urvali, protože po zápasech s Pardubicemi a v Ústí jsme takové vítězství potřebovali,“ uvědomoval si Luděk Jurečka. Jak velká to bude psychická vzpruha pro opavský tým, kterému zatím aktuální sezona nevychází podle představ? „Uvidíme hned v sobotu, kdy jedeme na horkou půdu Děčína,“ řekl.

Středeční souboj opavského týmu s Brnem byl nadmíru vyrovnaný. Rozhodovala až koncovka závěrečné čtvrtiny. „Basket je o přelévání, jsou tam vlny a ta poslední naštěstí vyšla na nás. Je to důležité vítězství. Může to být výhra, která nás může nakopnout. Doufám, že ji potvrdíme v sobotu,“ přál si jeden z hrdinů duelu.

Byť na palubovce strávil pouze něco málo přes devět minut, trojkou 25 sekund před klaksonem definitivně zmrazil opavského soupeře. „Abych pravdu řekl, připadalo mi, že míč vůbec neletí do koše. Nějak se to ale dobře zatočilo a spadlo to tam,“ usmál se. „Dá se říct, že na Brno umíme. Slyšel jsem, že jsme jediní, kteří ho dokázali porazit. Je to super, teď ale musíme jít dál a urvat šesté místo,“ zavelel křídelník BK Opava.