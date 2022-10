„Do první čtvrtiny jsme vstoupili ustrašeně, bylo to v našem podání bez energie a soupeř toho dokázal dokonale využít,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. Ovšem ve druhém hracím období se obraz hry změnil. Opavská hra šla nahoru. „Pomohli jsme si útočným doskokem. Chytli jsme se střelecky. Vrátili jsme se do hry z minus šestnáct na minus tři,“ pochvaloval si kouč BK Opava.

Čekalo se, co přinese třetí čtvrtina. V ní se ale Opavským nevedlo. „Fungovala nám zóna, jenomže jsme se nedokázali trefit z otevřených pozic. Naopak soupeř dal dvě dalekonosné střely, šel do trháku a zápas už nepustil,“ poznamenal Petr Czudek a dodal: „V útoku se potýkáme se ztrátou formy, a to je problém. Domácí celek byl hratelný, bohužel když dáte čtyřiašedesát bodů, tak nemůžete být v Evropě úspěšní.“

Porážka nebyla jedinou opavskou komplikací. Opavským byl totiž zrušen ranní let a domů se z Bulharska vydají až ve čtvrtek večer.

BC Balkan Botevgrad – BK Opava 79:64 (24:12, 43:40, 63:47

Body: Zahariev 21, Diplaros 12, Suarez 12, Ivanov 8, Foster 7, Godfrey 6, Grozev 5, Pishtikov 3, Gavalyugov 3, Harrow 2 - Basset 26, Zbránek 11, Mokráň 10, Jurečka 9, Šiřina 7, Kouřil 1. Rozhodčí: Mitrovski, Jevtovic, Sahin. TH: 7/9:12/18. Trojky: 12:8. Doskoky: 41:40. Fauly: 20:17.