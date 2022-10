Samotné utkání nezačala Opava špatně. V prvním poločase dobře bránila a udržovala si vedení, které bylo zprvu sedmibodové. „První poločas nebyl z naší strany vůbec špatný. Hráli jsme slušně. Prakticky jsme vedení nepustili,“ pochvaloval si David Zach, asistent trenéra Petra Czudka.

Dolní Benešov sestřelil lídra! Zodpovědnost a krásné góly, pochvaloval si kouč

Po přestávce se trefil z dálky Ivanaukas a Nymburk se poprvé dostal do vedení. Opavští drželi stále krok, ale nefungovala jim střelba, a to hlavně trestné hody. Například Kvapil a po něm Šiřina neproměnili ani jeden. Dalším zlomovým momentem byla neúspěšná smeč Mokráně. Jak se nakonec ukázalo, Středočeši si vedení vzít nenechali a vyhráli. „Měli jsme špatnou střelbu trestných hodů. Troufnu si říci, že to byl jeden z hlavních faktorů, proč jsme nevyhráli,“ přiznal David Zach. „K tomu se nám po přestávce začaly kumulovat ztráty a útočný doskok soupeře. Pak můžete těžko Nymburk porážet,“ povzdechl si opavský asistent.

Na Středočeších bylo vidět, že také nejsou ještě sehrání. „O to více tato porážka mrzí,“ přiznal David Zach a dodal: „Chtěli bychom poděkovat skvělým fanouškům. Mít v hale skoro dvě tisícovky diváků, je skvělé.“

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 61:69 (15:14, 35:32, 50:55)

Body: Mokráň 14, Zbránek 10, Šiřina 10, Kouřil 8,Bassett 6, Švandrlík 5, Farský 4, Slavík 2, Kvapil 1, Jurečka 1 - Stokes 14, Ivanauskas 14, Simmons 14, Lockett 8, Kříž 6, Benda 6, Kovář 5, Palyza 2. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Hartig. TH: 14/29:9/15. Trojky: 7/23:2/22. Doskoky: 42:48. Fauly: 20:25. Diváci: 1973.