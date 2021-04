Basketbalisté Opavy se dlouho v Nymburku drželi. Jenomže v osmém kole nadstavby nezachytili vstup do třetí čtvrtiny a prohráli 87:70. Slezané měli tentokrát velký problém s proměňováním trestných hodů, a to jim zlomilo vaz.

Trenér BK Opava Petr Czudek | Foto: František Géla

Nymburk nenastoupil do zápasu v kompletní sestavě, chyběl například Vojtěch Hruban. Ale ani opavský výběr nebyl v plné síle. Zranění zad vyřadilo ze hry klíčového borce základní rotace Filipa Zbránka. „V prvním poločase jsme se soupeřem drželi krok. Stíhali jsme i tempu domácím,“ byla první slova opavského trenéra Petra Czudka k zápasu. „Bohužel jsme nezachytili vstup do třetí čtvrtiny. Nymburk si vytvořil desetibodový náskok, který už nepustil,“ pokračoval trenér BK Opava. „Naším velkým probléme byly trestné hody. Ztratili jsme v nich patnáct bodů, a to se do výsledku projevilo. Jinak ale musím kluky pochválit za bojovnost. Soupeře jsme i přeskákali,“ řekl Petr Czudek.