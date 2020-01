Filipe, s Nymburkem jste prohráli, nicméně po výkonu, za který se nemusíte stydět…

Šance porazit Nymburk byla, ale rozhodovaly maličkosti. Nedané loapy, nešly nám trestné hody, škoda. Závěr už byl jasné režií soupeře, kdy to vzal na sebe Dixon. Dal tři trojky v řadě a nebylo co řešit.

Ve čtvrté čtvrtině jste prohrávali už o šestnáct bodů, přesto jste se přiblížili na dva…

Nechtěli jsme předvádět basket, kterým jsme se prezentovali v Ústí nad Labem. Chtěli jsme si spravit chuť alespoň dobrým basketbalem.

V Ústí jste schytali pořádnou šišku, zápas Opavě hrubě nevyšel…

Takové zápasy někdy jsou. Na co jsme sáhli, to jsme pokazili. Od samotného začátku to bylo prostě všechno špatně, přímo otřesné.

Na zápas s Nymburkem si cestu do haly našlo přes dva tisíce diváků, což je velká paráda…

Fanouškům patří velké díky. Byli skvělí, je radost před takovým publikem hrát.

V neděli hrajete na Folimance s domácím USK. Po dvou porážkách v řadě, by to chtělo už vyhrát…

Chceme opět udělat šňůru výher, kterou jsme drželi před duelem s Ústím nad Labem. Nebude to lehké, ale tohle utkání musíme zvládnout.

Sice jste utrpěli dvě porážky v řadě, nicméně, zatím prožíváte sezonu z kategorie snů…

V této sezoně se nám zatím všechno sešlo. Dostali jsme se do pohody, a to je důležité. Daří se Šiřovi, když je mu ne, vezme, to někdo jiný. Hrajeme pohodový basket. Navíc tým zůstal, přišel jen Vojta Bratčenkov, dobrý střelec, a to nás ještě posílilo.