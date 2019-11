Oslabená Opava padla ve Vídni

VIDEO/ Vídeň - První porážku v Alpe Adria cupu utrpěli opavští basketbalisté. V oslabené sestavě prohráli ve Vídni 86:71. Nutno říci, že Opavským se nevedlo v obraně, v útoku jim chyběla myšlenka, prostě nebylo to ano. Jasně se ukázalo, jak klíčovým hráčem je pro Slezany Jakub Šiřina. Malé vítězství přece jen do Slezska putovalo, a to díky čtveřici fanoušků, kteří po celý zápas svůj tým povzbuzovali.

Hallamnn Vídeň – BK Opava | Video: Deník/Roman Brhel