Opava postrádala Šiřinu, Gniadka, Dragouna a Štěpánka, navíc do zápasu nemohl kvůli bolestem zad nastoupit Slavík a v průběhu prvního poločasu se zranil ještě Jurečka. Přesto Opavští favorita dokázali zaskočit. V poločase dokonce vedli. K hodně velkému se rozehráli Mička s Páleníkem. Ve čtvrté desetiminutovce už favorit vedl. V momentě, kdy své vedení natáhl na třináct bodů, si vzal trenér Petr Czudek time. Opavští se nadechli, začali vedení domácích stahovat. Jedenáct vteřin před koncem to bylo už jen o dva body a Slezané měli míč. Zodpovědnost vzal na sebe výborně hrající Kouřil, bohužel z perimetru se netrefil a Opavští po boji těsně prohráli.

„Věděli jsme, že Benfica se bude chtít ze základní skupinou rozloučit vítězstvím, ale začátek nebyl ze strany soupeře až tak koncentrovaný,“ započal svůj pohled na utkání opavský trenér Petr Czudek. „Od toho se odvíjela první čtvrtina, ve které jsme získali desetibodový náskok. Bylo jasné, že soupeř to nenechá jenom tak. Škoda druhé a třetí čtvrtky, ve které jsme vyrobili několik hloupých ztrát a dovolili jsme soupeři dávat lehké koše. Ale jsem na hrdý na kluky, že v osmi lidech bojovali až dokonce. Basketbal je velmi rychlá hra, stačí minuta a všechno je jinak. Měli jsme střelu na vítězství, škoda, že to nevyšlo. S Benficou jsme prohráli dvakrát vyrovnaný zápas,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Odnášíme se plno pozitivních věcí a věřím, že se do této soutěže opět vrátíme,“ přeje si Petr Czudek.

K výkonů mladých hráčů Páleník a Mičky ještě řekl: „Oba dva si zaslouží velkou pochvalu, zahráli hodně nadstandardně.“

Benfica Lisabon – BK Opava 86:84 (13:23, 35:38, 64:57)

Body: Gomes 17, Broussard 16, Munnings 14, Gameiro 10, Hallman 8, Spicer 8, Farr 7, Barbosa 4, Romdhane 2 – Kvapil 14, Kouřil 14, Páleník 13, Švandrlík 12, Markusson 10, Mička 9, Zbránek 5, Klečka 4, Jurečka 3. Rozhodčí: Sahin, Moreno, Sanchez. TH: 6/11:20/22. Trojky: 16:8. Doskoky: 41:42. Fauly: 24:15. Diváci: 387.