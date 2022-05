Hlučín nezvládl druhý poločas, v Rosicích prohrál

V neděli se hraje druhý zápas, tentokrát na opavské palubovce. Opava bojuje s rozsáhlou marodkou. Mimo jsou Klečka, Gumbs a Dragoun. Páteční zápas nedohráli Kouřil se Švandrlíkem. „Uvidíme, jak na tom budou v den zápasu. Hrajeme finále, budeme bojovat i v úzké rotaci. Uděláme všechno proto, aby se v Opavě ještě jednou hrálo,“ slíbil Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka.

Opavští budou hodně spoléhat na podporu vyprodané haly. „V Nymburku bylo plno, to pravé peklo ale bude v Opavě. Věřím, že nás fanoušci poženou, že podáme výkon na sto dvacet procent, protože možná ani stoprocentní na Nymburk nemusí stačit. Musíme hrát co nejlépe ve všech činnostech a Nymburk nesmí mít svůj den, aby se nám to podařilo,“ vzal si slovo trojkový specialista Luděk Jurečka. „Na zápas se těšíme. Tři tisíce diváků v hale, to se v Česku hned tak nevidí. Uděláme všechno proto, abychom sérii vyrovnali,“ slíbil Jakub Šiřina. Utkání začíná v 17 hodin.