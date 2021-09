Opava jde do zápasu v kompletním složení. „Máme dvanáct hráčů, všichni jsou připraveni odvést maximum,“ zdůraznil Petr Czudek, V případě vítězství čeká Opavu finálový duel kvalifikace v sobotu, pokud prohrají, tak se vrací domů.

Souboj bude pro samotného Czudka pikantní v tom, že Prometej trénuje jeho reprezentační kolega Ronen Ginzburg. „S Nenem jsme si před utkáním psali, po zápase jsme se potkali i osobně. Na vzájemný zápas se těšíme. Neno vidí do mé trenérské kuchyně. Já zase znám jeho práci,“ pronesl šéf opavské lavičky.

Úterní den se nesl ve znamení regenerace. „Kluky si vzal do parády kondiční trenér Honza Zlámal, který s nimi udělal balanční trénink před hotelem,“ prozradil trenér. On sám pak s asistentem Davidem Zachem sledoval první duel kvalifikace mezi domácím Levski Sofia a ukrajinským Prometej. Ukrajinský mistr vyhrál s velkým přehledem 96:56. „Domácí nebyli kompletní. Náš čtvrteční soupeř prokázal velkou kvalitu. Je navíc vidět, že se jedná o dobře finančně zajištěný klub. Mají v kádru, jak ukrajinské reprezentanty, tak americké hráče,“ řekl na adresu čtvrtečního opavského soupeře Petr Czudek. „Favorit je jasně daný. Ale každé utkání začíná za stavu 0:0. Pokusíme se překvapit,“ slíbil.

Opavská výprava vyrazila směr Bulharsko v pondělí, do místa dějiště kvalifikace dorazili Slezané o den později. „Věděli jsme do čeho jdeme. Kluky jsme mentálně připravili na náročnou cestu,“ řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. Nakonec z toho bylo osmnáct hodin strávených v autobuse. „Zdrželi jsme se na hranicích. Ale věřím, že zpáteční cestu zvládneme za kratší čas,“ pousmál se trenér.

