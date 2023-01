Atraktivní podívanou by měl nabídnout mimo jiné sprint mužů na 60 metrů s hlavním favoritem Američanem Elijahem Hallem, jenž loni celý seriál ovládl a jeho osobní rekord je 6.52 s. Největší vyzyvatel? Brit Jeremiah Azu (rekord 6.56 s.)

Vítězství z loňského ročníku má obhajovat Jan Veleba, který vloni Czech Indoor Gala ovládl ve vyrovnaném osobním rekordu 6.65 s. To Zdeněk Stromšík stále ještě na vítězství v rámci tohoto mítinku čeká. Nejlépe byl třetí v roce 2020.

Patrik Šorm při štafetových závodech s Pavlem Maslákem, Ladou Vondrovou a Barborou Malíkovou.Zdroj: Se svolením Ivana Roháčková.

Zajímavou a kvalitní startovní listinu nabízí soutěž dálkařů. Domácí publikum se může těšit na českého rekordmana a někdejšího stříbrného medailistu z halového evropského šampionátu v Praze 2015 Radka Jušku.

„Na Czech Indoor Gala se těším každý rok, jelikož je to kvalitní mezinárodní mítink na domácí půdě. V Ostravě je vždy skvělé publikum a věřím, že díky jeho podpoře ze sebe vydáme to nejlepší. Navíc tamní sektor mi vyhovuje,“ řekl Juška.

K vrcholům podniku by měl patřit také skok o tyči žen. Chybět by neměla ani česká jednička a mistryně Evropy do 23 let Amálie Švábíková, která už se v minulosti z vítězství na ostravském Gala radovala, když opanovala klání v roce 2019.

Amálie Švábíková během Czech Indoor Gala v Ostravě 2020.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

„Moc se těším, jelikož to bude můj první start v roce a závod navíc bude velice kvalitně obsazen. Rozhodně bude na co koukat. Věřím, že i po lehčím svalovém zranění jsem dobře připravena a předvedu nějaký pěkný výkon,“ podotkla Švábíková.

Hlavní favoritkou na vítězství by měla být Slovinka Tina Šutejová. Ta chtěla loni v Ostravě dokonat vítězný hattrick, ale o ten ji připravila Běloruska Iryna Zhuková, která navíc výkonem 471 centimetrů o jeden centimetr překonala rekord mítinku.

Ještě výše má skočeno Kanaďanka Alysha Newmanová. Vítězka Her Commonwealthu a několikanásobná finalistka světových šampionátů v hale i venku se může pyšnit národním rekordem 482 centimetrů a v Ostravě se představí poprvé. Více ZDE.