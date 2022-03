Vloni centrum Ostravy na tratích 2,5, 5 a 10 kilometrů rozzářilo celkem 1188 běžkyň v orginálních barevných tričkách, které před startem a v cíli u Trojhalí na Nové Karolině skvěle naladil herec a komik Jakub Kohák. A organizátoři z SSK Vítkovice dělají vše pro to, aby to i letos byl pro všechny nezapomenutelný zážitek plný úsměvů.

Na www.ceskybehzen.cz byla zahájena také registrace na DM rodinný běh, určený dětem i jejich tatínkům. Trať pro děti do 8 let je 800 metrů, pro ty větší do 12 let pak 1000 metrů.