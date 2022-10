„Je to neskutečné. Mám obrovskou radost. Kdyby mi někdo před dvěma týdny řekl, že to půjde takhle, tak bych mu samozřejmě nevěřila. Mám dva vyhrané turnaje, během kterých jsem vybojovala mnoho těžkých zápasů,“ řekla bezprostředně po vítězství Krejčíková.

„Postupně jsem se během těch dvou týdnů zlepšovala, byla i mentálně silnější a přidávala jednu výhru za druhou. Po jarním zranění lokte jsem prožívala těžké období, byla jsem hodně smutná, teď se ta tvrdá práce zúročila, konečně se to sešlo. Začínám zase předvádět dobrý tenis,“ dodala Krejčíkovou.

Šwiateková prohrála teprve druhé finále v kariéře. „Byl to nesmírně náročný zápas. To jsem ale čekala. Rozhodl snad jeden balonek. Jsem ráda, že jsem to vybojovala před domácím publikem. Fandilo se na obě strany, atmosféra byla opravdu nádherná,“ uzavřela Barbora Krejčíková.

Výsledky 7. dne (neděle 9. 10. 2022) – finále: Krejčíková (ČR) - Šwiateková (Pol.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.