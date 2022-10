(přikývne). Bylo mi jasné, že to s Paulou bude těžké, je čtvrtá na světě a naposledy jsem s ní prohrála ve Wimbledonu. Věděla jsem, že bude hrát dobře. To ukazovala celý zápas, bylo náročné ji brejknout. Moc nekazila, výborně se hýbala.

Povrch v Ostravě je hodně pomalý, což vám úplně nesvědčí. I tak jste to ale ubojovala.

Tady je těžké zahrát vítězný úder, což mě tlačilo víc na síť. Tiebreak, který jsem zvládla lépe, určitě pomohl, protože hrát tři sety… S mou fyzickou kondicí by to asi nebylo dobré. Jsem proto ráda, že jsem to uzavřela už ve druhém. Moc sil mi už totiž nezbývalo.

OBRAZEM: Světová jednička postoupila v Ostravě po prohraném gemu. Co Češky?

Zmínila jste, že vám chybí kondice po nemoci, čeho si nejvíce vážíte na své hře?

Mám pocit, že nemocná jsem pořád. Ještě mě to úplně neopustilo. Nejvíc si vážím toho, že jsem to zvládla psychicky a bojovala jsem. Ve třetím gamu prvního setu jsem dala tři dvojchyby, ustát ho bylo náročné a ve finále to možná byl i klíč k celému prvnímu setu.

Jak probíhá vaše léčení a co na vás zabírá? Jak se dá regenerovat?

„Blbě, no. (usměje se) I proto si myslím, že se mě to takhle hrozně drží. Takový zápřah, jako jsem zatím na turnaji měla, to zdraví moc nepřidá. Ale zase se hraje doma a slyšeli jste fanoušky. To je něco skvělého, pecka. Hrozně si toho vážím. A jak se léčím? Piju čaje a hodně spím.