Nastoupit mu zabránil zánět v koleně. „Podstoupil jsem menší chirurgický zákrok, teď už to nebolí, ale předtím hodně. Měl jsem to už v obou zápasech venku a kluci mi moc nepomohli, hráli jsme deset setů,“ připomenul nedělní výhru v Kladně 3:2 a pondělní prohru s mistrem v Českých Budějovicích 2:3.

V sobotu si zkusil roli diváka. „Bylo to strašné. Klukům jsem chtěl nějak pomoct, křičel na ně, ale oni mě neslyšeli, nikdo se neotočil,“ marně se polský volejbalista snažil prosadit v bouřlivé atmosféře v hale. Šanci měl jen při time-outech. „To jsem jim něco radil, ale Vojtovi moc ne. Na liberu hrál poprvé a zvládl to super,“ pochválil Sobczak smečaře Vojtěcha Baumana, který ho v sobotu zastoupil.

Ostravští přesto ze zápasu vyšli bodově naprázdno. „Libero nebyl důvod, proč jsme prohráli. Vojta se toho zhostil víc než se ctí, hrál dobře,“ souhlasil trenér Jan Václavík s hodnocením Sobczaka. „Liberec dobře přihrával a my neměli žádnou sérii na servisu ani úspěšné trojbloky,“ viděl příčiny prohry ostravský kouč.

„V prvním setu jsme čtyřikrát přihráli dobře, ale všechny útoky šly do autu. Ve druhém to už byla fraktura vůle a ve třetím, kdy jsme se dotáhli a měli nějakou šanci, to Liberec zvládl a uhrál třeba napotřetí,“ vysvětlil Václavík.

„Tlačili jsme servisem a to byl klíč k tomu, abychom lépe bránili. Dařilo se nám uhrávat vysoké balony a počet chyb v útoku jsme měli nižší,“ radoval se liberecký trenér Michal Nekola z prvního vítězství v sezoně na palubovce soupeře.

Většinu podání Dukla směřovala na Baumana. „Je to zásah do sestavy. Když jsme to zjistili, změnili jsme strategii servisů a chtěli zatížit nové libero, co to šlo. Dva sety nám to vycházelo. Ve třetím, kdy Ostrava přihrávala výrazně lépe, to bylo vyrovnané až do koncovky,“ prozradil Nekola taktiku Dukly.

Jak se v roli terče cítil Bauman? „Ušlo to. Je to úplně jiný post, neútočíte a musíte si zvyknout na celý systém hry,“ upozornil na rozdíly smečař, který do zápasů zasahoval občas jako střídající hráč. O tom, že v sobotu z něj bude libero, věděl týden. „Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu aspoň nějak jinak, než jen zaskočit z lavičky. Nejtěžší bylo nezavazet smečařům, když se rozebíhali zezadu na pipe, a zvyknout si, kam chodí,“ svěřil se Bauman.

Polský volejbalista by se na palubovku rád vrátil co nejdříve. „Doktor říkal, že za týden. Myslím si, že na pohár už budu, ten bych chtěl hrát i bez nohy,“ připomenul Sobczak, že v úterý 10. prosince čeká Ostravu doma první zápas evropského Poháru CEV proti SK Zadruga Aich/Dob, mistrovi Rakouska.

Extraliga volejbalistů - 9. kolo:

VK Ostrava - Dukla Liberec 0:3 (-20, -12, -25), čas: 74 min., 520 diváků. Ostrava: Marcyniak 5, Podlesny 5, Janků 7, Sedláček 4, Dvořák 8, Ihnát 8, libero Bauman - Štefko, Šoltys. Trenér: Václavík. Nejvíc bodů Dukly: Pietruczuk 14, Indra 12, Šulista 9.

Další utkání: Příbram - Karlovarsko 0:3 (-16, -16, -20), Odolena Voda - Brno 1:3 (25, -30, -22, -22), České Budějovice - Kladno 3:2 (-22, 24, 14, -24, 11). Zápas Ústí nad Labem - Praha se hraje dnes (17, ČT sport).

Předehráno ve čtvrtek: Zlín - Beskydy 3:1 (16, -23, 25, 22), čas: 100 min., 420 diváků. Nejvíc bodů Zlína: Čech 19, Adamec 18, Navláčil 11. Beskydy: Prokůpek, Kozák 8, Drozd 5, Mitič 3, Krysiak 17, Dustinac 8, libero Nogueira - Mečiar 14, Pospíšil, Široký. Trenér: Kubala.

1. Karlovarsko 10 8 2 28:6 26

2. Č. Budějovice 11 9 2 29:14 25

3. Brno 9 5 4 20:16 16

4. Liberec 9 6 3 21:16 15

5. Lvi Praha 8 5 3 17:13 14

6. Ostrava 10 5 5 18:19 14

7. Odolena Voda 9 5 4 17:19 12

8. Kladno 9 3 6 17:21 12

9. Zlín 9 3 6 11:21 10

10. Ústí n. L. 9 3 6 11:21 8

11. Příbram 10 2 8 14:26 8

12. Beskydy 9 2 7 12:23 8