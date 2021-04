/FOTO/ Basketbalisté Opavy zvládli sobotní přímý duel o druhé místo. Na domácí palubovce porazili Kolín 101:79. Velký zápas odehrál Martin Gniadek, autor čtyřiadvaceti bodů, ke kterým přidal ještě sedm asistencí.

Basketbalisté Opavy (ve žlutém) se po výhře nad Kolínem osamostatnili na druhém místě tabulky. | Foto: Ondřej Ludvík

„Dokázali jsme na palubovce plnit to, co jsme si řekli v kabině,“ hledal klíč k úspěchu opavský křídelník Jan Švandrlík. „Nepustili jsme Kolín do jeho pohodového basketu,“ dodal spokojeně.