/FOTOGALERIE/ Nebezpečné Pardubice dýchaly v Opavě jen v prvním poločase. Slezané mají luxusní třetí čtvrtiny. Tak tomu bylo i v sobotu. Kapitán Šiřina dal tři trojky v řadě a Beksa odpadla. Výběr kouče Petra Czudka vyhrál 92:65.

Opavští basketbalisté porazili Pardubice 92:65 | Foto: Ondřej Ludvík

„V prvním poločase jsme nedávali moc bodů. Celkově osmatřicet není úplně moc,“ začal povídat k utkání jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. „Naštěstí jsme měli ukázkový náskok do druhého poločasu. Kuba Šiřina to vzal jako správný kapitán na sebe a ukázal, že doma neprohráváme,“ chválil Vlček a pokračoval: „Dostali jsme se na bodovou vlnu, kterou hosté utnuli až v závěru. V té chvíli to vypadalo, že nás basket moc nebaví.“