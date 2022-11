Opavě nevyšel už vstup do utkání, rychle prohrávala. „Soupeř přijel dobře připravený a plně koncentrovaný. Trefil dvě rychle trojky a odskočil nám,“ začal utkání rozebírat opavský trenér Petr Czudek. Slezané se dokázali do zápasu vrátit. V prvním poločase dokonce vedli, když je do dvoubodové náskoku poslal Jurečka a následně Mička, to ale bylo vše. Jak se nakonec ukázalo, Opavští vedli pouze dvaapadesát vteřin. „Na naší straně byla vidět bojovnost, k soupeři jsme bodově pořád přiráželi. Klíčem k úspěchu Pardubic byla chytrost Vyorala, který dal sedmnáct bodů a k nim přidal deset asistencí. Jejich rozehrávač byl lepší, než náš, my jsme se trápili,“ přiznal Petr Czudek a dodal: „Vyhrál lepší tým. Pardubice vedly téměř celých čtyřicet minut. My jsme si měli dát pozor na útočný doskok. Hostům šly dobře také trojky.“