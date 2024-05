Jezdecká sezóna už míří do plného proudu, po kterém se vezou i členové Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky. Uplynulý víkend byl hodně nabitý a proto se zúčastnili závodů hned na třech místech.

Jiří Hruška (vlevo) při dekorování v GP Memorial M. Krupsia a Václav Humplík v Poháru národů CSIO | Foto: JK Opava - Kateřinky

Na Český skokový pohár odjely do Brna dvě jezdkyně - Anna Humplíková na soutěže juniorů a Michaela Hůlková na soutěže amatérů. Patnáctileté Anně Humplíkové s klisnou Goldristou se skutečně dařilo . v první soutěži stupně ZL skončila na druhém místě a ve finálové soutěži pro juniory a mladé jezdce byla mezi juniory tou nejlepší. Účast na juniorských závodech jí celkově vynesla čtvrtou pozici. Dospělí jezdci Jiří Hruška, Vladislava Humplíková, Karel Lamich a Martin Hruška se zúčastnili závodů v polských Jakubowicích. Největší úspěch v této skupině zaznamenal Jiří Hruška, který si po bezchybném výkonu i v rozeskakování v sedle klisny Reiki vybojoval v hlavní soutěži Grand Prix Memorial M. Krupsia druhé místo.

Fotbalové bleskovky z Opavska: Smola úspěšným trenérem, kde hraje Chmelíček?

Na závody světového poháru dětí, juniorů a mladých jezdců byl za českou reprezentaci nominovaný mladý opavský jezdec Václav Humplík, který letos startuje už v kategorii juniorů. Patnáctiletý hoch startoval na dvou koních a s klisnou Elvistou získal v rámcových soutěžích v silné mezinárodní konkurenci jezdců z deseti států jedno čtvrté a jedno páté místo. S valachem Kinshassa de Goedeere pak jel hlavní soutěž družstev Pohár národů CSIO a byl jediným českým reprezentantem, který absolvoval obě kola pohárové soutěže bez trestných bodů. České družstvo skončilo celkově rozdílem jedné chyby na čtvrtém místě.

Tento víkend organizuje Jezdecký klub Opava – Kateřinky závody na svém kolbišti. Půjde o květnové závody, které jezdcům i milovníkům parkurového sportu nabídnou v sobotu soutěže na překážkách od 90 do 130 centimetrů a v neděli dopoledne na překážkách od 90 do 135 centimetrů. Odpolední část vyplní soutěže na ponících. Vstup do areálu je po oba dny pro diváky volný.