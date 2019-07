Odchovanec havířovského hokeje zůstal letos stát těsně pod vrcholem hory jménem Stanley Cup. Všichni v Havířově mu fandili a asi nikdo nepochybuje o tom, že jednou David ten slavný pohár do Havířova přece jen ukázat přiveze. Možná už v další sezoně.

Letos se účastníci turnaje Residomo AZ Open 2019, který pořádal místní klub hokeje, museli spokojit s jeho tenisovým uměním, které není vůbec špatné. Pastrňáka do Havířova přivezl vrtulník. Přímo do areálu si ale přistát netroufl kvůli elektrickému vedení. "Z Prahy jsme to zvládli za hodinku a čtyřicet minut," prozradila maminka české megastar Marcela Ziembová, kterou do Havířova doprovodila i Pastrňákova švédská přítelkyně Rebecca.

"Do Havířova se vždy vracím rád, vyrostl jsem tady, mám zde spoustu kamarádů," prozradil neustále se usmívající havířovský patriot.

V rodném městě se potkal se spoustou známých, se starším bratrem Jakubem, který v Havířově stále žije, a prakticky se nezastavil. Sotva přiletěl, musel na havířovský magistrát, jakmile se vrátil, už chtěl někdo autogram, společnou fotku či zase jen krátké popovídání. Pastrňák odletěl kvůli předpovědi počasí krátce po druhé. "Máme nabitý program, v neděli letíme na dovolenou do Španělska," prozradila maminka Marcela.