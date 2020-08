První podnik se odjel v polském Nekle. Do bojů zasáhl starší Honza a vedl si velmi dobře. V silné konkurenci obsadil výborné páté místo. „Byly to moje první letošní závody, kdy jsem mohl porovnat síly s ostatními jezdci,“ vracel se k závodům čtrnáctiletý závodník. „Páté místo je velkou parádou, jsem velmi spokojen,“ dodal s úsměvem.

Do závodního rytmu se dostal bez problémů. „I když koronavirová pauza nám nedovolila závodit, bez tréninku jsme nebyli. Ale závody, jsou závody. Je to jiný adrenalin, čím byla pauza delší, tím se člověk více těší,“ svěřil se Jan Brhel. Jeho mladší bratr Jirka mu tentokrát dělal mechanika. V silné quad open vyjel skvělé páté místo. „Mile mě to překvapilo, ale šlo o první závod. Musím dál tvrdě pracovat, ať je to třeba příště ještě lepší,“ podotkl mladý závodník, který v letošní sezoně jezdí na stroji Honda Crqf 450. „Bylo to pro mě nové, přece jenom nikdy jsem na tak silném stroji nejezdil,“ přiznal mladecký rodák.

Loni hodně brázdil tratě v Holandsku. „Holandské závody jsou těžší, jezdíte v hlubokém písku, a každé kolo se trať mění. Nyní v Polsku se pořadatelé snažili, trať připravili velice dobře, jenže po dvou rozjížďkách se dost rozbila. Pro závěrečný závod ji ale opět kvalitně upravili,“ srovnává Jan Brhel. „Každopádně Polsko máme kousek, je to tam o slušné kvalitě. Ideální alternativa za Holandsko,“ přidává svůj další postřeh.

Už o tomto týdnu mají bratři před sebou další velké závody a Mistrovství Polska v Prybyszlowi. „Další velká výzva, věřím, že se podaří zajet opět slušný výsledek,“ uzavřel krátké povídání.