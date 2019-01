Nový Jičín – Basketbalisté Nového Jičína si v úvodu čtvrtfinále playoff připsali povinné vítězství nad Opavou. Zvítězili 88:73, jenže zápas se ani zdaleka nevyvíjel tak hladce, jak může napovídat závěrečné skóre.

Pavel Novák | Foto: DENÍK / František Géla

Bitva Davida s Goliášem a v pozici prvně jmenovaného Opava. Počítalo se s dominantní úlohou domácích, jež měli Slezany převálcovat. Konečný rozdíl byl sice o patnáct, ale hosté Jičínským doslova šlapali na paty.

„Z našeho pohledu jsme ostudu neudělali. Výsledek podle mého neodpovídal průběhu zápasu. Náš tým nechytil začátek. Opava nastřílela za druhou čtvrtku jen deset bodů a ve druhé půli jsme začali produkovat naši opavskou hru. Podařilo se soupeře stáhnout a závěr místo toho, aby to bylo jen o pět bodů, nabrali jsme vinou asi šesti ztrát patnáctibodové manko,“ zhodnotilo opavské křídlo Pavel Novák.

Ten zároveň tvrdil, že šance obou mužstev ve vyřazovací fázi jsou i díky tomuto klání vyrovnanější: „Play off je jiná soutěž a chtěli jsme si to užít. Zbývala, řekněme, tři utkání a náš celek se snažil Nový Jičín potrápit. První zápas nám vyšel a uvidíme, jestli doma budeme silnější.“

Pavlu Novákovi se alespoň v prvních dvou desetiminutovkách vedlo náramně. Hlavně v úvodní čtvrtce zaznamenal skoro všechny body svého týmu a táhnul ho za senzačním úspěchem. „Byl jsem vyhecovaný. Play off mě jednoduše nabudilo,“ vysvětlovalo opavské křídlo.

Opaváci chvílemi lítali po hřišti. Zakončovali lehké dvojtakty, proměňovali vyložené dvojkové pozice a Novému Jičínu dýchali na záda pěkně zblízka. Fazóna domácího výběru ale zanedlouho vyšuměla a naopak iniciativu převzali hosté.

„Získávali jsme balony a vedla se nám střelba. Hráli jsme dobrý kolektivní basketbal,“ přidal několik postřehů Pavel Novák, jenž vzápětí přiznal, že takový styl by Opava napodruhé mohla na jičínskou družinu aplikovat: „Agresivní hra bude platit, pokud ovšem rozhodčí nepředvedou to, co ve druhé čtvrtině, kdy pískali každý kontakt. Přitom polovina z toho vůbec nebyly fauly.

Ve druhé půli naopak podali dobrý výkon. Uvědomili si, že Jičín je dost kvalitní soupeř a nemusí mu tolik pomáhat.“

Hlavním hrdinou domácích nebyl nikdo jiný než Levell Sanders. Mozek novojičínské hry rozehrával prakticky všechny akce a sám si připsal hned třicet bodů. Aby bylo druhé opavské utkání zdařilé, je třeba tomuto hráči co možná nejvíce znepříjemnit život.

„Je zkušený. Do poločasu jsem si ani nevšiml toho, že nastřílel dvacet bodů. Když ho šli spoluhráči zdvojovat, shodil to nebo si naběhl. Je to Pan hráč na českou ligu,“ posílalo komplimenty křídlo Opavy.

To na závěr vyslovilo i jednu prosbu ohledně druhého čtvrtfinálového střetnutí, které se koná ve středu na palubovce městské víceúčelové haly. „Doufám, že nás přijde povzbudit hodně lidí a tým vyhecují. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří sem přijeli. Podle mých informací šli dva nebo tři dokonce pěšky. Doma odevzdáme maximum,“ zakončil Pavel Novák.

Petr Dušek