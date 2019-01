Banská Bystrica – Pro novou opavskou akvizici Pavola Chudíka bude opavské působení českou premiérou. Rodák z Banské Bystrice má za sebou štace v Rakousku a hlavně v Polsku, kde působil posledních sedm let.

Opavští volejbalisté. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Vladimír Žurek

„Chtěl jsem se vrátit blíže k domovu. Nabídka z Opavy byla zajímavá, a i proto došlo k dohodě,“ svěřil se třiatřicetiletý volejbalista, který prošel v Polsku Nysou, Jastrzebie, Wrocławí a naposledy oblékal dres Varšavy.

Angažmá ve Slezsku mu pomohl domluvit kamarád. „Už se na českou ligu těším, nikdy jsem ji ještě nehrál.“ pousmál se bývalý slovenský reprezentant. V Polsku působil dlouhých sedm let. „Nejvyšší polská soutěž je jedna z nejkvalitnějších v Evropě. Zažil jsem tam dobré, ale i špatné roky. V poslední době jsem ale ztratil chuť do volejbalu, hra mě přestala bavit, i to je jeden z důvodů, proč jsem se odhodlal ke změně. Věřím, že v Opavě mě začne volejbal opět bavit,“ doufá zkušený nahrávač.

Ze současného opavského kádru se s nikým osobně zatím nezná. „V minulosti jsem nastupoval proti trenéru Demarovi. Při mém polském angažmá jsme hráli přípravu s českými týmy a proti nám nastupovali ještě Cerha s Rybníčkem, jinak si již nikoho nevybavuji,“ řekl Pavol Chudík.

Ještě před čtyřmi lety byl stálým členem slovenské reprezentace, kde mu dvojku na nahrávce dělal bývalý opavský hráč Michal Masný. „Na spolupráci s Michalem si pamatuji. Vím, že v Opavě hrával, a ne špatně. Celkově si v Česku udělal dobré jméno, věřím, že půjdu v jeho stopách,“ přeje si Chudík, který se v současné době připravuje individuálně v Banské Bystrici.

Osmadvacátého července se pak připojí k opavskému týmu, se kterým by rád zaútočil na jednu z medailí. „Minulá sezona Opavě nevyšla. Rád bych ji letos pomohl k vyšším metám,“ uzavřel slovenský nahrávač.