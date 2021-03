Velká premiéra v novém dresu ho čeká ve středu na pražské Folimance proti domácímu USK. „Už se těším, jsem rád, že se mohu rvát s týmem o příčky nejvyšší,“ svěřil se Deníku Petr Bohačík, který se narodil v opavské porodnici a trvale žije v Markvartovicích.Nicméně za klub ze slezské metropole se odbude premiéru až v pětatřiceti letech. Během své kariéry hrál i za národní tým. Vedle mateřské Ostravy prošel také Pardubicemi a Olomouckem.

Petře, ostravská kolonie v Opavě se rozrostla, co vás vedlo k tomuto transferu?

Už v loňské sezoně jsme s Petrem Czudek řešili to, že bych Opavu mohl na play-off posílit. Hodně jsem se těšil, jenomže bohužel ročník byl kvůli pandemické situaci předčasně ukončen. O to více mě těší, že to vyšlo letos, navíc s bonusem nadstavby. Z mé strany jsem za to moc rád a věřím, že klukům v Opavě pomohu.

Najednou měníte boje ve spodních patrech o bitvy o medaile. To je asi pro vás velká pozitivní změna…

To je asi největší motor, který mě do Opavy táhl. Vedle toho taky vidina kolektivu zkušených hráčů, kteří si vyhoví na palubovce. Chtěl jsem si to vyzkoušet a být součástí toho. Když mi Petr Czudek zavolal, a naskytla se možnost jít do Opavy, řekl jsem ano, bude to basket o nejvyšší příčky a v super týmu, s českými kluky. Je to pro mě velká výzva.

Na svých předchozích štacích, ať už v Pardubicích, Prostějově nebo i v Ostravě jste vyloženě českou kabinu neměli…

Je pravdou, že to bylo o cizincích. I když naposledy v Ostravě jsme nyní na konci měli jen jednoho Kanaďana. I tam se filozofie pomalu mění. Samozřejmě, že v Opavě je to specifické.

Může být pro vás výhodou, že současné osazenstvo opavské kabina má z větší části ostravské DNA?

(usměje se). Už jsem starší hráč. Kluky jsem vnímal, ale hrávali v mladších kategoriích, s nimi jsem se v jednom týmu nepotkal. Ale ligu hrajeme dlouho, většinu jich znám.

Na co vaši optikou současná Opava má?

Jsem přesvědčený o tom, že Opava má na finále. A nejen na to. Umí se dobře připravit i na Nymburk. Mají to tak v hlavě nastaveno a věřím, že mě tím zdravě nakazí. Velmi rád se této mentalitě přizpůsobím. Chci se naladit na vítěznou vlnu, poznávat pravidelnou chuť vítězství, neboť v Ostravě se mi to moc nepoštěstilo.

Negativem pro vás je bezesporu fakt, že se hraje bez diváků. Hlavně v play-off tak nebudete moci poznat sílu vyhlášeného žlutého pekla…

Musím přiznat, že jsem si to peklo užil z druhé strany. Vnímal jsem fakt, že opavští fanoušci mě neměli příliš v oblibě, když jsem tady byl jako soupeř. Nyní jsem součástí týmu, věřím, že bych nyní jejich kladnou podporu cítil. Ale situace je taková, jaká je. Musíme být rádi, že můžeme vůbec hrát.