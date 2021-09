/FOTOGALERIE/ Basketbalový klub z Opavy v loňské sezoně urval stříbrné medaile. Pod tímto úspěchem je bezesporu výrazně podepsán trenér Petr Czudek. Devětačtyřicetiletý odborník ze Slezska byl navíc po právu vyhlášen ve středu trenérem roku profesionálního basketbalu.

Trenér opavských basketbalistů Petr Czudek | Foto: Petr Widenka

Opavský rodák zářil jako hráč. Dotáhl to jako rozehrávač až do národního týmu. Jako trenér začal u opavského béčka, následně po Davidu Klapetkovi převzal opavské áčko. Dvakrát se s ním dostal do finále nejvyšší soutěže, naposledy v minulém ročníku. Jako asistent Ronena Ginzburga byl u toho, když se Češi senzačně probojovali na olympiádu. Petr Czudek v Opavě vedle funkce trenéra šéfuje klubu z pozice sportovního ředitele. Momentálně je se svým týmem v bulharské Sofii, kde ho ve čtvrtek čeká zápas kvalifikace o Ligu mistrů.