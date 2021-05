Situace Opavy je úplně odlišná než po dvou domácích vítězstvích. Kolín sérii vyrovnal a dostal se do psychické výhody. V jakém rozpoložení se nyní nachází Opava?

První dva zápasy jsme zvládli, měli jsme je pod kontrolou. Do Kolína jsme jeli s velkou vírou, že sezonu tam ukončíme. Ale narazili jsme na tuhý odpor a hlavně na náš nevýkon. Úplně jsme se vyhodili z rytmu. Nebyli jsme schopni na nic na palubovce reagovat. Oba zápasy jsme hlavně na útočné polovině zahráli velmi špatně. Nebyli jsme schopni trefit pozice, i když jsme si je vytvořili. Nálada v týmu se obrátila o 180 stupňů.

Co je třeba udělat pro to, aby se to změnilo?

Už během cesty z Kolína jsme se bavili o tom, že zkusíme tyto dva nevydařené zápasy hodit za hlavu a dobře se připravit na pondělní utkání, které bude loterií. Nechtěl bych ale říct, že je jedno, kde by se hrálo, protože odehrát ho v Kolíně, tak naše akcie by byly hodně nízko. Doma si také více věříme a spoléháme hodně na naše fanoušky, kteří nám můžou pomoct se posunout do vytouženého finále.

Před sérií se hovořilo o tom, že klíčovými hráči Kolína jsou Adam Čiž a Lee Skinner. Hlavně v Geosanu se ale ukázalo, že velkou postavou je také David Pekárek, který byl nezastavitelný…

Posunem Davida Pekárka do základní sestavy Kolín zesílil jak obranný, tak útočný doskok a hlavně agresivitu pod náš koš. Je třeba si říct, jak Davida také eliminovat. Pokud se totiž k Čížovi a Skinnerovi přidají další, Kolín je pak hodně nebezpečný.

Dají se na výjezdu do Kolína najít nějaká pozitiva?

Kdo nechce, tak nenajde. Ale vždy se dají najít pozitiva. Honza Mička měl jako mladý první minuty v play off, což byl pro něj křest ohněm. Jsem za něj rád, že si je mohl vzít. Těší mě, že i když nám to nešlo, tak to kluci odpracovali. Nebylo tam rezignování, že bychom to za rozhodnutého stavu jen odchodili. Tým ukázal, že má charakter. Je to sport, jednou se daří, podruhé ne. I když druhý výsledek z Kolína zavání blamáží.

Do čtvrtého zápasu v Kolíně nenastoupil kvůli zdravotním problémům Filip Zbránek. Jak to vypadá s jeho startem v pondělí?

Věřím, že Filip nastoupí a bude ten, který nám svou energií a bojovností hodně pomůže. Hlavně ve druhém utkání v Kolíně bylo vidět, že nám chybí někdo, kdo by přitvrdil. Typ hráče jako je Filip nám hodně chyběl.