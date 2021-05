Petře, v sérii s Hradcem Králové vedete 2:0, takže vše zatím vychází podle plánu…

Jasně. Důležitý je začátek, a ten nám vyšel. V prvním utkání jsme se trochu trápili, byli jsme nervózní. Nechceme ale znevážit výkon soupeře, který hrál velmi dobře, uvolněně. Mají zkušený tým, který play off umí hrát. I když jsme měli zápas pod kontrolou, v závěru se mohl zlomit v náš neprospěch, což by byl docela nešťastný začátek. Na druhý den bylo vidět na obou týmech, že nejsou zvyklí hrát dva zápasy po sobě. Navíc rozmezí mezi nimi nebylo ani čtyřiadvaceti hodinové. Týmu jsem ale věřil, máme více hráčů v rotaci, nakonec se zapojila i lavička. Ve druhém střetnutí rozhodl náš dobrý vstup. Neříkám, že to soupeř vzdal, ale už také do hry pustil kluky, kteří moc nenastupují a zápas se v poslední čtvrtině jen dohrával.

V prvním zápase jste šli až do šestnácti bodového trháku. Nicméně o náskok jste přišli, snad i ztrátou koncentrace. Řešili jste tyto momenty před druhým duelem?

Řešili jsme celkově koncentraci a komunikaci, která nebyla v obraně a v útoku dobrá. Díky tomu se dostal soupeř zpátky do hry a potom i když jsme znovu šli do trháku, tak ho stáhl na nějaké čtyři body. To svědčí o tom, že síla Hradce je obrovská. Nezlomí ho jedno, druhé odskočení. Ukázali to také v předkole proti Děčínu, kde se vraceli do zápasu z minus čtrnáct bodů.

Hradec Králové hraje s úzkým kádrem, do druhého zápasu nenastoupil Barac, klíčový hráč. Nedohrála další opora Halada. A tyto absence mohou mít určitě vliv na další vývoj série…

Play off je o tom, kolik vám zbude zdravých hráčů, jak jsou fyzicky a psychicky připraveni. V tomhle jim nehraje do karet, že mají za sebou dvě utkání z předkola.

Ale vy jste v té době dohrávali nadstavbu…

Ano, ale Hradec hrál o život, hrál o všechno. Byl na ně větší tlak, než na nás. Uvidíme, jak my zregenerujeme, jak oni zregenerují. Jak bude oba tábory trápit marodka.

Ve druhém čtvrtfinálovém utkání vystřelil Miroslav Kvapil. Dával body, měl dobré momenty, což je pozitivum…

Mirek se trefil za tři, uvolnil se a v útoku podal velmi dobrý výkon. Spíše s ním řešíme obranné věci, kde někdy špatně komunikuje a reaguje na danou situaci. Když to shrnu, jeho patnáct bodů bylo slibných pro další vývoj play off.

Vy trenéři tradičně hovoříte, že se koukáte sami na sebe, že vás ostatní týmy nezajímají. Ale určitě koukáte, jak je na tom konkurence, případně soupeři pro další fázi play off….

Vnímáme jak hraje USK s Brnem, jak Kolín s Pardubicemi. Přiznám se, že sérii Nymburk – Ústí nad Labem sleduji jen výsledkově. Ostatní zápasy jsem viděl. Je to play off, je to vyhrocené. Je vidět, že play off je něco jiného, než základní část nebo nadstavba. Jen tomu prostě chybí, to koření, a to jsou fanoušci, aby mohli sdílet radost nebo smutek. To mi moc chybí.

K postupu chybí Opavě udělat poslední krok. Hradec trápí marodka, nemáte obavy z toho, že může z opavské strany dojít k podcenění?

Myslím si, že nemáme hloupý tým. Kluci si dobře uvědomují, že poslední krok bývá nejtěžší. Hradec je doma silný, jeho útočný talent je obrovský. Musíme být maximálně koncentrováni. Našim cílem je rozhodnout už v sobotu.