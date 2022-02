Petře, vypadá to na povedený návrat na lavičku. Jasně jste doma přehráli Kolín, v sobotu pak zvládli těžkou bitvu na Folimance s pražským USK…

Zápas s Kolínem byl z naší strany velmi dobře odpracovaný. Byli jsme koncentrovaní na obou stranách palubovky, jak v obraně, tak v útoku. Je fakt, že Kolín nebyl úplně ve formě. Hlavně bylo vidět, že Adam Číž, který neodehrál úplně špatné utkání, nebyl ještě zcela zdravotně v pořádku. Tak ostatní byli zvadlí a my jsme toho využili. Byly tam pěkné akce a z naší strany připomínalo utkání exhibici. Na USK se nehraje nikdy dobře. Je to soupeř, který se nevzdává. Hraje ve zvláštní menší sestavě, hrají takto jediní v lize. Je fakt, že jsou schopni obrátit zápas na jednu nebo druhou stranu během jedné minuty. Hodně riskují v útoku, berou si těžké střely. My jsme odehráli velmi slušnou první půlku, ve druhém poločase jsme měli slabší pasáž. Naše sestava, která byla na palubovce, udělala pár chyb, a to hlavně v obraně. Přišli jsme o náskok, soupeř měl najednou energii a s námi to nevypadalo vůbec dobře. Naštěstí jsme na to dokázali zareagovat. Nenechali jsme USK bodově odskočit. Dobře jsme vstoupili do čtvrté desetiminutovky, udělali jsme si náskok, který jsme si pohlídali. Za vítězství jsem hodně rád, protože A1 je docela dost vyrovnaná. Není tam jednoduchý zápas, navíc bojujeme o druhé místo. Brno hraje velmi dobře a nás nutí, abychom se vyvarovali jakéhokoliv výpadku.