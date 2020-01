„Nebylo to dobré, takhle hrát nemůžeme,“ uvědomuje si zkušený kouč. Jeho tým má před sebou náročný program. Už dnes ho čeká pohárový duel v Brně, v sobotu pak derby s Ostravou.

Jak jste kousal porážku na palubovce USK Praha?

Každou koušu těžce, ale na Folimance jsme nebyli vůbec rovnocenným partnerem domácímu výběru. Hodně to připomínalo náš výlet do Ústí nad Labem. Myslel jsem, že takový výpadek se již opakovat nebude a tyto věci budeme zvládat lépe. Ukázalo se, že jakmile nám teče do bot, tak nejsme schopni se vrátit do zápasu.

Bavil jsem se s hráči, že je to formě jednotlivců i týmu. Na jedné straně není důvod k panice, ale na té druhé je třeba, aby zabrali ostatní hráči a nebylo to jenom na Jakubu Šiřinovi, protože potom jsme čitelní a výsledky mohou být horší než jsou.

Myslíte si tedy, že soupeři vaši hru prokoukli?

Tak bych to neřekl. Hrajeme ve stejném složení delší dobu. Kuba Šiřina měl excelentní podzim, táhl nás. Nyní je to na ostatních hráčích, aby se připojili. Abychom byli nebezpečný tým, kdy hrozí sedm, osm hráčů v útoku a byli jsme kompaktní v obraně. Jsem překvapený z toho, že Nymburk jsme zvládli velmi dobře, bylo tam nasazení, výborná kulisa. Hned poté jsme ale schopni se s prominutím takto zhovadit. Je to otázka nejen na mě, ale i na kluky. Ve středu máme pohár s Brnem a chceme postoupit mezi nejlepší čtyři. V sobotu doma přivítáme Ostravu, která se zlepšuje. V lize není jednoduchého soupeře. I ti, kteří jsou dole, makají. Posouvají se a jde to na nich vidět. Nikdo k nám nepřijede s dárkem. Musíme se vrátit k poctivé hře, v útoku je třeba být zase nebezpečný.

V poháru hrajete v Brně, na palubovce týmu Komfort z druhé nejvyšší soutěže. Může to být zrádné?

Po tom, co jsme předvedli na USK, jedeme do Brna v nejsilnějším možném složení. Zápas chceme odehrát co nejlépe. Je to o nás, ne o soupeři.

Musíme se dostat na vítěznou vlnu, do pohody. Vrátit se k tomu, co jsme předváděli na podzim. Mladí s námi nepojedou, ti budou hrát za béčko proti Olomoucku, což jim hodně pomůže. Věřím, že v sobotu budeme opět předvádět basket, který bude bavit nejen diváky, ale i nás samotné.

V Praze nehrál Filip Zbránek, jaký je jeho aktuální stav?

Měl naražené koleno, na Folimance se rozcvičoval, ale nešlo to. V úterý absolvoval plný trénink, ve středu dostane nějaké minuty. Věřím, že na derby bude k dispozici, protože je to bojovník a bojovnost nám chyběla.

V sobotu hrajete s Ostravou. Říká se, že derby nemá favorita. V tomto střetnutí to ale platit nebude…

Máme dvě ostudné prohry v Ústí a na USK, další dvě s Nymburkem, s kterými se počítalo. Výsledkově je to vzhledem k očekáváním pořád nadstandardní. Jsme ale nohama na zemi. Derby nikdy nemělo favorita. Přijede Ostrava, která je natěšená a pů