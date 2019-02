Dokázali porazit francouzské Nanterre a německý Bonn. Po senzačním vítězství sahali v izraelském Holonu, bohužel doplatili na úzkou lavičku i na absenci Václava Bujnocha, kterému v letadle, cestou k zápasu nateklo koleno.

„Na kdyby se nehraje, ale s Vaškem Bujnochem by koncovka vypadala jinak. Jeho body nám chyběly. Celkově odehrál jen šest zápasů, ale to je málo, pro něj samotného velká škoda,“ přiznal Petr Czudek, který v některých fázích soutěže propadal beznaději.

„Když vám proti PAOK a posléze v Tenerife chybí šest, potažmo sedm zraněných hráčů, je to o beznaději a strachu z ostudy,“ svěřil se sedmačtyřicetiletý stratég.

O tom, že problémy se zraněními byly více než velké, svědčí fakt, že do všech duelů zasáhli pouze Jan Švandrlík s Luďkěm Jurečkou. Mimochodem po letošní sezoně končí Petru Czudkovi smlouva, návrh nové mu předložen ještě nebyl. Jakým směrem bude jeho úspěšná trenérská kariéra směřovat, zatím prozradit nechtěl.

„V hlavě něco mám,“ pousmál s nádechem tajemna. Více o opavském tažení Evropou přinášíme v následujícím rozhovoru.

Liga mistrů je již minulostí. Opava v ní obstála, ale padaly hlasy, že vám tato soutěž zlomila vaz, že se promítne do celé sezony. Jak to vnímáte vy?

Názory na naši účast v Lize mistrů se hodně měnily. Když jsme se v létě bavili o tom, zda do ní jít, devadesát procent zasvěcených bylo pro, deset proti s tím, že skončíme špatně finančně a budeme biti. Během skoro dvaceti týdnů, kdy jsme soutěž hráli, se situace měnila. Potkávala nás zranění, sbírali jsme menší i větší prohry.

Nakonec byla situace taková, že se procenta obrátila. Devadesát procent bylo chytrých, že je to špatně. Deset procent skalních zůstalo na naší straně.

Už jste si udělali interní hodnocení opavského působení v Lize mistrů?

Máme s asistentem Kryštofem Vlčkem udělanou analýzu. Nic není jen plusové a minusové. Některé věci, které jsme tušili, se staly, některé nás překvapily. Jako například věci s cestováním jsme si vyzkoušet nemohli. Když dvě noci pořádně nespíte, netrénujete, pak těžko můžete očekávat dobrý výkon.

Náročné cestování se odrazilo do fyzické kondice a mentální připravenosti. Navíc se k tomu přidají prohry a těžko se zvedáte. Nejsme tak silný tým jako Nymburk, který je složený z reprezentantů a kvalitních zahraničních hráčů, kteří umí tyto věci zvládat.

Pojďme k plusovým momentům…

Účast v Lize mistrů je obrovským zážitkem a velkou zkušeností. Šanci hrát tuto soutěž se možná už žádnému českému týmu kromě Nymburka v budoucnu nenaskytne. I když některé zápasy v našem podání byly na hranici ostudy, tak pořád je to produkt, který je oslavou basketbalu.

Těžko s tím můžeme porovnávat nějaký ligový zápas, když se nebavíme o play-off. Teď trochu odbočím, ale naše organizace, která je rodinným podnikem, pořádat sedm zápasů soutěže zvládla na jedničku. Vycítili jsme to z týmů, které u nás hrály. Z ubytování, stravy, haly byly nadšeni. Účetní uzávěrka sice ještě není udělána, ale díky různým dotacím vyšla pro nás Liga mistrů, jak se říká: šul nul.

Nezamrzel vás slabý divácký zájem? Určitě se očekávaly větší divácké návštěvy…

Čekali jsme, že na zápasy přijde více diváků. Je to otázka na hlubší analýzu, co ovlivnilo nebo neovlivnilo slabší návštěvnost. Nejsem zklamaný z opavských diváků, ale spíše z okolí. Osobně jsem čekal, že zájem projeví basketbaloví příznivci z Olomoucka, Přerova až po Slovensko, Ostravu, Karvinou.

Myslel jsem si, že se přijedou podívat ne na nás, ale na soupeře. Vždyť kdy jindy budou moci vidět na vlastní oči týmy, jako například PAOK nebo Tenerife.

Herně to bylo podle vašich představ?

Měli jsme do hry čtrnáct hráčů, myslel jsem si, že to bude dostatečný počet. Jenomže realita byla jiná. Ze čtrnácti zápasů jsme v plné sestavě odehráli pouze dvě utkání. To je strašně málo a zpětně mě to hodně mrzí. Kluci měli možnost nasbírat spoustu zkušeností. Nechci mluvit pouze obecně. Takový Vašek Bujnoch odehrál jen šest zápasů. Zrovna on patří do skupiny hráčů, kteří by potřebovali pro svůj rozvoj více startů v této soutěži.

Na některých hráčích bylo vidět, že si zápasy Ligy mistrů vyloženě užívají. Mám na mysli Radovana Kouřila, který hodně herně vyrostl. Momentálně Opavu táhne…

Radovan basket miluje. Liga mistrů byla pro něj odměnou. Trápil se, když to nešlo celému týmu, ale měl řadu světlých momentů.

Zápasy šly v rychlém sledu, čas na regeneraci byl malý. Byl to i důvod velké marodky?

Souvisí to se vším. Hráli jsme dva tři zápasy týdně, prakticky bez tréninku. Právě ten má smysl v momentě, kdy se nedaří, kdy přichází hráč do hry po zranění. U nás to bylo tak, že kluci přicházeli po zranění přímo do těžkého zápasu. Tím, že to byl takový kalup, tak hrál ten, kdo měl ruce a nohy a šel přímo do hry.

Pro vás jako trenéra to byla velká zkušenost?

Užíval jsem si to. Když vyhodnotím jednotlivé zápasy, tak těch průserových bylo asi pět a v těch se člověk zastyděl. Devět bylo se vším všudy, které jsem si užil. Nebyli jsme konkurenceschopní týmům, které měly patnáct kvalitních hráčů, a když tam pustili jedenáctého nebo dvanáctého, tak se úroveň ještě zvedla. Hráč chce ukázat trenérovi, že patří do základní desítky základní rotace. Je u nich vidět obrovská energie. Kvalita našich soupeřů byla úplně někde jinde.

Dvě vítězství s Nanterre a Bonnem se počítají…

Jsou krásná. Můžeme se bavit, že první a poslední zápas spojovala jedna linka, a to je ta, že nás soupeř trošku podcenil. Bonn k nám nepřijel prohrát, stejně tak Nanterre. Ale podcenili určité úseky a pak se z toho zrodí takový výsledek, jaký se zrodil. Je to signál i pro nás, že když k utkání v lize nebo poháru přistoupíme laxně, tak nás soupeř, který je relativně slabší, může potrestat. To jsme si osahali i z druhé stránky.

Nebrblali hráči, když museli třeba brzy vstávat a dlouze cestovat? Trávit hodiny na letištích?

Čekal jsem, že to bude horší, že nás to bude lámat. Někdy jsme spali hodinu dvě, navíc létání nikdo zrovna nemiluje. Dostali jsme ranec v Řecku, posmívali se nám. Osobně čím jsem starší, tak prohru hůře vstřebávám, byli jsme v těžké situaci. Nikdo nebrblal, že musí být ve čtyři ráno na nádraží. Neviděl jsem kyselé ksichty, i když jsem měl z toho strach. Byl jsem mile překvapen.

Po Lize mistrů jste hned skočili do Českého poháru, zvládli jste zápas s Děčínem. Dá se říci, že v tomto utkání, ve kterém jste prohrávali už o sedmnáct bodů, se projevily zkušenosti z Evropy?

Já bych to tak nebral. Je ještě brzy. Kluci teprve Ligu mistrů vstřebávají. Na rovinu si musíme říci, že Český pohár je o štěstí v lose. Loni jsme měli ve čtvrtfinále Nymburk, to byla stopka. Nepodívali jsme se do FINAL 4. Letos jsme měli dva zápasy. Jeden u Snakes, což je první liga.

Bylo to fajn utkání v tom, že kluci od nás odtamtud pocházejí, bylo to skoro jako Snakes proti Snakes, dá se říci oslava basketbalu. V nejdůležitějším utkání jsme dostali Hradec Králové tady doma. Dostali jsme nejhorší tým ligy. Los nám byl hodně nakloněný. V semifinále jsme dostali Děčín. Zápas se vyvíjel, jak se vyvíjel. Nám se ho podařilo otočit.

Jsem hrozně rád, že jsme si zahráli finále. Má atmosféru, obal Ligy mistrů. Je to zápas, který si člověk pamatuje. Chtěli jsme odehrát lepší výsledek, ale Nymburk byl hodně zkoncentrovaný, na rozdíl od nás měl prázdnou lavičku marodů. My jsme vydrželi poločas, hráli jsme sympaticky. Pak už bylo vidět, že se soupeř dostal na dvacet bodů, uklidnil se, dával koše, my jsme už těžko hledali protizbraň.

Kdyby měla Opava možnost příští sezonu hrát znovu Ligu mistrů, šel byste do toho?

To je dobrá otázka. Asi bych řekl, že ne. Bohužel náš klub na tom není až tak finančně dobře, aby si mohl dovolit širší a kvalitní lavičku. Ligu mistrů jsme zvládli organizačně, podle mě naše hala je jediná v republice, která splňuje parametry pro tuto soutěž. Navíc si myslím, že porci čtrnácti zápasů tým určitě nedá.

Můžeme se bavit o nějakém menším poháru, kde bude šest utkání, to ano. Získáváte zkušenosti, hrajete proti týmům, které neznáte. Vstřebáváte nové styly, systémy. Pokud se budeme bavit jen o Lize mistrů, tak řeknu asi ne.

Ligu mistrů máte za sebou, stejně tak Český pohár, co s domácí soutěží?

Chceme se v tabulce posunout výše, ale bude to těžké. Musíme být stoprocentní doma a polovinu vítězství přivézt z venku, chceme se vyhnout předkolu. Pokusíme se překvapit, rozhodně nic nebalíme.