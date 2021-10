Život Petra Czudka se netočí jen kolem sportu. Podstatnou částí jeho života je rodina a mezi jeho koníčky patří i divadlo, vždyť už řadu let ho pojí například přátelské pouto s populárním hercem Ivanem Trojanem. Sám si už menší herecké role střihl, a to ve filmu Ve stínu nebo ve snímku z basketbalového prostředí s názvem Podraz. Třicátého října slaví významné životní jubileum, je mu padesát. S manželkou Radkou mají dvě děti, dceru Emu a syna Pavla, který mimochodem taky basketbalu propadl.

Svou bohatou hráčskou kariéru začal a skončil v Opavě. Málokdo asi ví, že tomu tak nemuselo být. Splnil svou poslední misi, dotáhl Opavu zpátky do nejvyšší soutěže, v ní si ještě stačil zahrát. „Cítil jsem se na palubovce už trapný. S věkem ztrácí člověk agresivitu, rychlost a ta je v basketbalu důležitá, náš sport nemůžete hrát jen zkušenostmi. Neskončil jsem na vrcholu, ale včas jsem vycítil, že už asi svištím dolů,“ vzpomíná Petr Czudek. I když skončil, nabídku k hraní dostal. „Ozvala se Žilina. Říkali mi, že slovenskou ligu v pohodě zvládnu, já byl ale rozhodnutý, dostal jsem zajímavou trenérskou nabídku z klubu, kterou jsem rád přijal,“ přiznává čerstvý padesátník.

Sportovní kariéra Petra Czudka byla velmi úspěšná, vždyť si zahrál i za národní tým. „Sportovně jsem se zrealizoval. Kariéra byla relativně úspěšná,“ bilancuje v kostce jeden z nejúspěšnějších českých basketbalistů. „Vše se asi v mé sportovní kariéře stalo tak, jak mělo. Mně bylo přáno vše, co jsem si zasloužil. Protože když někdo něco odrbe, tak vám to basketbalový míč spočítá,“ tvrdí.

Nebyl žádným cestovatelem, vždyť hrával za rodnou Opavu, Brno, Prostějov a bratislavský Inter. „Trenér Urban z Interu mi říkal: Mám výborné střelce, skvělé pivoty, ale chybí mi rozehrávač. Hru postavil na mně a to mi vyhovovalo,“ vzpomíná na své slovenské angažmá. Z hlavního slovenského města se po dvou letech vrátil do Opavy, ta hrála českou špičku. Na své rodné palubovce zářil, ale i na opavský basketbal dolehlo temné období. Prakticky po sezoně, která byla označována jako doba sedmi statečných, se hvězdný tým definitivně rozpadl.

Po opavském konci se na basketbalové scéně objevil pořádný žralok – Nymburk. Lanařil k sobě všechny české hvězdy. Samozřejmě že laso dostal i Petr Czudek. On se ale nakonec rozhodl pro nováčka z Prostějova. „Dá se říct, že jsem byl už jednou nohou v Nymburku. S majitelem klubu Janstou jsme byli domluveni. Taktéž s trenérem Michalem Ježdíkem, který si navíc pochvaloval, že bude mít pohromadě oba reprezentační rozehrávače, mě i Maurice Whitfielda. Nakonec se do všeho vložil nováček z Prostějova, který do toho bouchl. Najednou jsem si uvědomil, že raději zariskuji, a vzal jsem nabídku nováčka. V Nymburku bych sice sbíral tituly, ale já jsem člověk, který má rád výzvy,“ vysvětlil důvod svého rozhodnutí.

Po konci hráčské kariéry se Petr Czudek vydal na trenérskou dráhu. Vedl opavské béčko, trénoval mládežnické reprezentace. Logicky se posléze stal trenérem opavského áčka a s ním je úspěšný. Svou Opavu dotáhl do finále, zahrál si i Ligu mistrů a letos FIBA Europe Cup. „Opava je pro mě srdeční záležitostí a také člověk má daleko větší zodpovědnost. Je to více než obyčejný klub,“ vyznal se Petr Czudek, jinak člověk s přirozenou autoritou. Je vidět, jak hráči za ním jdou. Vedle opavské práce je také asistentem Ronena Ginzburga u národního týmu. Jako kouč má za sebou starty jak na olympiádě, tak mistrovství světa. „Po sportovní stránce mělo mistrovství světa asi větší váhu. Bylo tam více kvalitnějších týmů, ale olympiáda je největší sportovní událostí. Je i více komerční,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Pojďme nyní dát basketbal stranou. Vedle basketbalu má rád Petr Czudek i matematiku. „Matematika je krásná a někdy mi přijde, že se z ní dělá zbytečný strašák, který se dětem často podsouvá. Bavila mě odjakživa, chodil jsem na různé matematické olympiády. Můj otec mi vždycky říkal, že matematika a fyzika jsou obory neměnné,“ přidal opavský kouč další postřeh.

Nejen basketbalistou, ale i člověkem s kulturním cítěním je Petr Czudek. Návštěva divadla pro něj patří k samozřejmostem. „Na studiích v Brně jsem třikrát v týdnu navštěvoval filmový klub, potom i divadlo, byla to taková moje úchylka a svým způsobem relaxace,“ vzpomíná a zamyslí se: „Divadlo je hodně podobné sportovnímu utkání, sice má předem domluvený konec, ale herci i diváci jdou do představení s určitými emocemi a občas se to protne a vznikne fantastický zážitek.“

Nakonec i láska k divadlu spojila v přátelské pouto bývalého reprezentačního rozehrávače s uznávaným hercem Ivanem Trojanem. „Jednou čtu rozhovor právě s ním. A on psal, že je bývalým basketbalovým rozehrávačem a že se mu můj styl rozehrávání líbí,“ přibližuje seznámení s jedním z hlavních hrdinů populárního seriálu Četnické humoresky, ve kterém ztvárnil roli strážmistra Bedřicha Jarého.

„V opavském divadle se hrály tenkrát Příběhy neobyčejného šílenství v čele s Ivanem. Vzal jsem svůj dres, že mu ho věnuji, a šel na představení. Byla to tak skvělá podívaná, že jsem mu nakonec dres zapomněl předat,“ popisuje Petr Czudek první pokus o setkání. „Nakonec se do toho vložila moje manželka Radka, přes Michala Ježdíka nás seznámila. Padli jsme si do oka, od té doby se navštěvujeme, jezdíme spolu na dovolené,“ pokračuje v povídání opavský rodák.

Na svou rodinu Petr Czudek nedá dopustit! S manželkou Radkou se poznal v roce 1996. Bývalá atletka ho očarovala, navíc měla pro sport pochopení. „Prožili jsme spolu moje basketbalové léto, podzim i zimu,“ směje se. „I když studovala, všude byla se mnou, stala se mou velkou oporou, doufám, že i já její. Rodina je pro mě základ, úplně na první místě,“ končí povídání Petr Czudek.

VIZITKA

Petr Czudek

Narozen: 30. října 1971 v Opavě

Povolání: Sportovní ředitel a trenér BK Opava

Post: rozehrávač

Přezdívka: Čouda

Hráčská kariéra: Opava (do roku 1988), Zbrojovka Brno (1988 – 1996), Opava (1996 - 1999), Bratislava (1999 - 2001), Opava (2001 – 2004), Prostějov (2004 – 2007), Opava (2007 – 2009)

Úspěchy: 8 mistrovských titulů (4× Zbrojovka Brno, 4× Opava)

Trenérská kariéra: BK Opava B a mládež, trenér ČR U 16, trenér reprezentace U 20, asistent trenéra reprezentace.

Osobní ocenění: anketa Nejlepší český basketbalista (2. místo v roce 2004, 3. místo v roce 2005), nejlepší trenér ligy, trenér na olympiádě, trenér na mistrovství světa.

Záliby: divadlo, plážový volejbal, četba a hudba

Rodina: manželka Radka, děti Pavel a Ema.