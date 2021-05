Říká se, že poslední krok bývá ten nejtěžší. Ve vašem případě to nyní před třetím zápasem v Kolíně je více než výstižné, souhlasíte?

Je to sice fráze, ale je to tak. Od prvního zápasu si říkáme, že půjdeme krůček, po krůčku. První důležitý máme úspěšně za sebou, tím, že jsme zvládli oba domácí duely. Výsledky jsou jednoznačné, ale kdo oba střetnutí viděl, musí uznat, že kvalita na straně Kolína je. Kolín je doma hodně nebezpečný. Už ve druhém duelu u nás, ukázal svou silnou zbraň, a to trojky, když jich nám dal devět za poločas. K tomu ještě přidal dobrý útočný doskok. Pokud chceme ukončit sérii v Kolíně, tak na tyto věci se musíme zaměřit.

V Kolíně je navíc specifická hala, ve které se trefují, jak se říká i z šatny…

Je to pravda. Nasázeli nám tam skoro dvacet trojek. Má v kádru samé střelce. Jejich hala je menší. Více si při střelbě věří, opticky se zdá, že je to tam ucpané. Soupeřům se obecně hraje v Kolíně velmi špatně. Je to pravý opak opavské haly, která je velká.

V prvním utkání jste vygumovali Adama Číže, druhý zápas jste otrávili Lee Skinnerovi. Bylo vidět, že to je ta cesta k úspěchu. Oba jsou pro Kolín stěžejními hráči…

Už před startem série jsem upozorňoval na to, že Kolín těží ze hry Adama Číže, který je MVP. Hlavně pro mě je ale stěžejní hráč, jak v obraně, tak útoku je Lee Skinner. Podařilo se nám ho trošku otrávit, následně se vyfauloval technickou chybou a kolínské akcie na úspěch šly dolů. Hlavně tito dva hráči jsou schopni rozehrát ostatní. Jako například Davida Pekárka, který si hodně věří.

Před startem série měl zdravotní problémy Filip Zbránek, nakonec ale do obou utkání nastoupil a dal do nich hodně energie. Bylo vidět, že v play off se cítí jako ryba ve vodě…

Filip je velký bojovník. Patří mu dík, že i se zdravotními komplikacemi do série šel. Je to typ pro play off, které se nemůže hrát v rukavičkách. Musí se hrát agresivně, na hraně faulu. Uvidíme, jak na tom Filip bude pro odvety, hrál totiž pod prášky, dorasoval se hodně.

Myslíte si, že se mohou oba soupeři ještě něčím překvapit?

Budeme chtít pokračovat v tom, co fungovalo. Jsou tam taktické věci, s kterými se dá pracovat, zatím to ale necháme tak a uvidíme, co přinese samotné utkání.

K zápasu vyrážíte hned ráno, kluci možnost se zregenerovat na hotelu, to v minulosti nebývalo zvykem…

Budu se znovu opakovat. Play off je jiná soutěž než základní část nebo nadstavba. Normálně jezdíme k zápasům, tak ať jsme na místě hodinu a půl, dvě před na místě. Teď jedeme dříve a chceme tento stereotyp rozbít. Doufám, že to přinese ovoce a kluci se budou cítit komfortně i na palubovce.

Kdo vás osobně viděl při obou zápasech s Kolínem, určitě si všiml, že do toho dáváte velké emoce, čemuž běžně tak není…

Chtěl jsem, abychom byli živí, abychom byli agresivní. Možná jsem si to i v sobě takto vybudil. Normálně neslavím, nežiji tolik s týmem. Teď jsem chtěl kluky povzbudit, že jsme na jedné lodi, a to je ta cesta, která by nás měla dovést do úspěšného konce.

Velkým zpestřením série byli diváci, byť jich bylo necelé tři stovky, tak atmosféra v hale byla diametrálně odlišná, než tomu bylo v základní části…

Velký dík patří našemu kotli i ostatním divákům, kteří nás přišli povzbudit. I přesto, že museli jít na testy, doložit prohlášení, tak si cestu do haly našli. Bylo to skvělé. Samozřejmě, že se umíme nahecovat, máme vnitřní sílu. Jakmile bylo slyšet buben, fanoušky, hráči se dokázali ještě daleko více vyždímat. Více jezdili po palubovce.