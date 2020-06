„Je škoda, že sezona takto skončila. Těšili jsme se na plnou halu, bohužel,“ pokrčil rameny Petr Czudek, sportovní ředitel a trenér v jedné osobě. „Už máme v hlavě nový ročník. Cíl je jasný, klub postavit na finančně pevné nohy,“ podotýká asistent reprezentačního kouče Ginzburga.

Osmačtyřicetiletý stratég měl nabídku na změnu angažmá. Byť byla finančně zajímavá, Czudek prokázal srdce patriota a zůstal. A to i přesto, že se bude muset vyrovnat s odchody klíčových hráčů Bujnocha s Dragounem.

Opava nakonec v nedohrané sezoně bere druhé místo. Jak toto umístění vnímáte? Přece jenom vrcholem sezony mělo být play-off. Kvůli zásahu vyšší moci jste si ho nezahráli…

Nyní se už připravujeme na novou sezonu. Člověk má jiné myšlenky, než když byla korona, seděl doma a měl čas přemýšlet. Nabíhal mi moment, kdy jsme se připravovali na Nymburk, měla být plná hala, měli jsme připravenu spoustu akcí a chtěli jsme udržet před play-off druhé místo. Šmahem se stane něco, co nikdo nečekal a v současné době nikdo ani neví, co to způsobí v dalších letech pro sport, tím pádem ani pro opavský basketbal.

Nicméně druhé místo může být alespoň vlaštovkou pro účast v pohárové Evropě…

Udělalo se pořadí jedna, dva, tři, a to hlavně kvůli pohárům. Nyní jde o to, zda se týmy budou přihlašovat. V současné době se snažíme klub stabilizovat finančně, a to tak, abychom viděli na peníze a nebyl to jen příslib na dobré slovo. Ve druhé řadě pak udržet tým v co nejkvalitnějším složení v možnostech, které máme.

Bude tedy Opava hrát v pohárové Evropě?

Z druhého místa máme nárok na předkolo v Lize mistrů, nebo minimálně skupinu FIBA Cupu. Nechceme jít do nezajištěné věci. Tady je to otázka kraje. Pokud nám pomůže finančně, tak budeme rádi. Poslední informace je taková, že se to dozvíme až na podzim, což je pozdě. Je otázkou, zda to riskneme. Cítím z kluků, že Liga mistrů byla pro ně zážitkem. I když někdy šlo o herní ostudu, chtěli by se do poháru vrátit se zkušenostmi, které nabrali.

Odešli hráči základní rotace Bujnoch s Dragounem.

Pro nás je to velká ztráta, mě to hodně mrzí. Není to zloba vůči klukům, odvedli u nás kus práce. Škoda, že jsme sezonu nemohli dohrát. Tým měl obrovskou sílu se porvat o medaili. Pevně jsem věřil, že se domluvíme na tom, že co nám nevyšlo letos, tak vyjde příští rok. Bohužel to nedopadlo. O to více si vážím kluků, kteří u nás smlouvy prodloužili, a lidí, kteří jsou v Opavě dlouhodobě a změnu nepotřebují.

Na druhou stranu se kabina změnami okysličí…

Všechno má své plusy a minusy. Šanci dostanou mladší hráči, kteří tady tři roky makali a chtějí minuty kluků, kteří odešli. Pořád jednáme o posílení. Buď přijde mladý hráč, který doplní naši dvanáctku, nebo to bude velká ryba. Na to ale potřebujeme finance, nechceme jít do žádných extrémů. Navíc kabina je nějak finančně nastavena a nedělalo by dobrotu, kdyby přišel hráč, který by finančně odskočil od peněz, které stávající hráči mají.

Opava je výjimečná v tom, že si jede českou cestu. Nenastal nyní čas na změnu? Mám na mysli příchod zahraničních hráčů…

Zahraniční cesta v Opavě v žádném případě nebude. Pokud by přišel cizinec, byl by maximálně jeden. Pokud budu v klubu sportovním ředitelem a trenérem, nenastane nikdy situace, že bychom posílili o skupinu námezdních žoldáků, kteří si u nás udělají čísla a půjdou dál. Chceme se připravit tak, abychom dělali opět radost fanouškům. Protože ti do haly přijdou jen tehdy, když uvidí vítězství, dobrý odpracovaný výkon se srdíčkem.

Je v současné době na českém trhu kde brát?

Není to tak široké. Opravdu je napočítáte na prstech jedné ruky.

Opava je ale pro ně dobrou adresou, a to i přesto, že miliony nehýříte…

Ano, je to tak. Tím, že vědí, jak je to u nás finančně podhodnocené, i přesto se s námi baví. Vidí cestu, která nabízí spoustu dalších věcí, které si mohou přetavit ve finance.

Odešli vám sice Bujnoch s Dragounem, ale jednu velkou posilu máte, a to kondičního trenéra Michala Miřejovského. Jak vnímáte jeho působení na tým?

Tento kondiční specialista je velkou posilou. Je vidět, že je to i okysličení v kabině. Michal je úžasný, je nyní trochu limitován časem, protože pracuje s Tomášem Satoranským. Pořád je ale s týmem v denním kontaktu. Známe plán přípravy na příští sezonu, má hlavu a patu. Tím, že máme nový systém mySASY, může kluky kontrolovat. Vidí, zda se kluci zlepšují, nebo stagnují. Věřím, že tohle je velký benefit Opavy.

Čím jste si Michala Miřejovského získali? Přece jenom pracuje u národního týmu, připravuje Tomáše Satoranského, navíc není zdejší…

Tím, že Michal pracuje v nároďáku, přijel do Opavy dělat nějaké věci s Kubou Šiřinou. Hrozně se mu líbilo, jak to v Opavě funguje, rodinné prostředí, k tomu krásná hala, možnosti trénování. Byli jsme spolu na mistrovství světa, kde jsem mu vykládal svoje vize. Chce se zdokonalovat, spoustu věcí si chce vyzkoušet a u nás se mu to přímo nabízí. Je to bývalý baskeťák, našemu sportu rozumí. Ví i jak působí chemie v kabině.

Je znát už zpětná vazba od kluků k němu?

To je spíše otázka na kluky. Ale myslím si, že jsou nadšení, že mu věří a věci, které pošle, dělají. Otázkou je, jak se budou cítit při hře, ale to je další věc. Stoprocentně jsme na dobré cestě.

Otázka speciálně na vaši osobu. Děláte u nároďáku, máte úspěchy s Opavou a taky nabídky od konkurence. Neláká vás změna prostředí a dělat čistě jen trenéřinu? Neřešit chod klubu, neřešit sponzory…

Každý trenér vám řekne, že má spoustu nabídek, aby zvyšoval svou hodnotu. Mohl jsem jít jinam a nebylo by to daleko, navíc za dvakrát více peněz než v Opavě. Mám ale před sebou výzvu, a tou je opavský klub. Ano, děláte spoustu věcí kolem. V životě dělá člověk to, co má rád, co miluje. Pro mě je to opavská hala, fanoušci, místní basket. Chci, aby jednou byla hala plná, a třeba se nám jednou povede vyhrát titul. Zní to bláhově… V současné době musíme především postavit klub na silné nohy za pomoci města a pracovat tak, aby město profi sport nestál moc peněz, to znamená shánět partnery. Neříkám, že všechno mě baví. Některé věci ale musíte překousnout.

Dá se v Opavě čerpat z vlastní mládežnické líhně?

Žákovské kategorie do patnácti let mají výborné výsledky, dokážou být konkurenceschopní. Problém je ale v tom, že nám chybí extraligy sedmnáctek a devatenáctek. Pracujeme na tom, abychom byli v těchto kategoriích na basketbalové mapě. Budeme mít pak větší šanci přilákat další kluky. Přece jenom z extraligy je přechod na mužský basket lehčí než pouze z ligy.