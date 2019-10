„Chtěli jsme tým oživit ještě jedním zahraničním hráčem, ale padlo to,“ přiznal sportovní ředitel a trenér v jedné osobě Petr Czudek, který věří, že cestu do haly si najdou i diváci. „Jejich pomoc potřebujeme,“ přiznává člen úspěšné basketbalové reprezentace.

Opava vstoupí do sezony zápasem v Kolíně, jak vidíte nový soutěžní ročník a jakou komplikací byla pro tým vaše absence během přípravy?

Vždy to může být lepší, vždy to může být horší. Když se na tým podívám po zdravotní stránce, tak to není ještě úplně dobře. Mrzelo mě, že během přípravy vypadlo pár kluků kvůli zdravotním problémům. Protože je základem to, co natrénuješ v srpnu. Získaný objem se již během sezony nedá dohnat. Mám obavy, aby se to v prosinci nebo v lednu u některých hráčů neprojevilo. V přípravných zápasech nešlo až tolik o výsledky, ale o herní projev. S útokem jsem docela spokojený.

Je vidět, že kluci jsou dlouho pospolu, umí si vyhovět. Máme to založené na střelbě z dálky, tím bychom se měli prezentovat. Problém vidím trochu v obraně, kde jsou určitá pravidla, tam nám chyběla trochu větší vůle. Během turnaje v Levicích jsme se na toto téma bavili. Doufám, že jsme natolik zkušený tým, že si tohle umíme vyříkat a herní projev bude daleko lepší, než jsme předváděli v přípravě. Tím, že jsem chyběl v přípravě, se všechno posunulo. Máme na to, abychom hráli opět o play off, a doufejme, že i o nejvyšší příčky.

Jediným novým hráčem je Vojtěch Bratčenkov, odešel Radovan Kouřil. Co byste k tomu řekl a neuvažoval jste ještě někoho přivést?

Ve hře byla možnost, že bychom tým oživili příchodem zahraničního hráče, dokonce jsme už vedli i jednání, ale nedopadlo to. Radovan Kouřil bude hodně chybět, a to hlavně na útočné polovině, protože on byl mozkem akcí, byl schopen pro sebe i spoluhráče připravit střelecké pozice. Vojta Bratčenkov ještě nemá úplně v pořádku koleno, ale to se zlepší. Dobře zapadl do kolektivu, na to dbám, aby se udržela týmová chemie.

Je u mladých hráčů jako jsou Štěpánek, Bukovjan, Slavík a Kurečka vidět posun?

Je to zatím u nich jako na horské dráze. Zahrají dobrý zápas, pak mají propad. U mladých hráčů chybí ještě udržení si standardu, ale to my víme. Mají před sebou poslední rok smlouvy, věřím, že se poperou o to, aby dostali nový a lepší kontrakt.

Opava bude hrát Alpe Adria cup, jak vnímáte tuto soutěž? A čím bude prospěšná pro Opavu?

Loni jsme absolvovali Ligu mistrů, dostali jsme se do obrovské společnosti, kam snad skoro ani nepatříme. Byli jsme za to vděční. Doufám, že tyto zkušenosti zúročíme, že to bude na palubovkách vidět. Pošilhávali jsme po FIBA cupu, ale tím, že jsme skončili na šestém místě v lize, jsme na tento pohár neměli nárok. Jsem hrozně rád, že jsme se dostali do Alpe Adria cupu, kde budeme mít minimálně pořád dva zápasy v týdnu. Čeká nás konfrontace se slovinským, slovenským, polským, maďarským a rakouském basketbalem. Je to pro nás pro všechny další nová konfrontace, což je dobře.

Vnímáte to i tak, že půjde o zpestření, ale také i narušení „ponorky“ z české ligy?

Když jsem ještě hrával, tak jsem byl rád, když mě pískal jiný rozhodčí, viděl jsem jinou halu, hrál jsem proti jiným soupeřům. I pro nás to bude zpestření hrát proti jiným soupeřům. Samozřejmě to bude o větším cestování, ale nebude to tak náročné jako při Lize mistrů.

Co říkáte na konkurenci v lize?

Nejen boomem po mistrovství světa, ale už i předtím kluby deklarovaly navýšení rozpočtu. U našich soupeřů vidím hodně cizinců, spousta týmů je hladových, chtějí do play off, bojovat o medaile. Když pominu Nymburk, tak liga bude hodně vyrovnaná a deset týmů bude bojovat o to, aby bylo v play off. Viděli jsme i pár zápasů, ale pořád je to příprava. Nejsme schopni odhadnout sílu soupeřů.

V klubu působíte nově i jako sportovní ředitel, jak se tato role dá skloubit s pozicí trenéra?

Snažím se pomoct Kamilu Vajdovi i ohledně sponzorů. Snažíme se nastavit pravidla i pro chod klubu. Nyní mám trošku více práce, ale co se týká áčka, tak věci okolo něj jsem vždy dělal s Dušanem Štěničkou. Je to o tom, že chci spíše pomoct, aby naše organizace fungovala lépe a lépe.