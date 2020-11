„Nezbývá nám nic jiného než čekat, až situace bude lepší. Čísla ale dobrá nejsou, jsme na bodě nula, ale jsou horší věci na světě. Každopádně světlo na konci tunelu zatím nevidíme,“ konstatoval trenér BK Opava Petr Czudek. Opava momentálně trénuje individuálně. „Kluci se připravují sami, podle tréninkových plánů našeho kondičního trenéra Michala Miřejovského. Je ale jasné, že fyzičku, kterou jsme nabrali v přípravě, můžeme jen těžko udržovat,“ poznamenal kouč.

Brno jezdí trénovat do Rakouska, Opava se zase nachází blízko hranic s Polskem. „Myšlenka trénovat v Polsku chvíli byla, ale myslím si, že Poláci by z ní nebyli nadšení. Navíc neznáme datum, kdy se znovu začne. Chvíli to vypadalo nadějně, že by profesionální sport mohl začít, ale momentálně je to na mrtvém bodě. Klidně se může stát, že dokonce kalendářního roku se hrát nebude vůbec,“ řekl Czudek, který se sám udržuje pravidelným běháním.

Současná situace dává sportovnímu řediteli a trenéru BK Opava za pravdu v tom, že sázka na úzký kádr byla správným řešením. „Kdybychom nabrali nové hráče, třeba i cizince, museli bychom je platit, vlastně za nic. Rozhodnutí jít do sezony v úspornějším režimu bylo správné,“ řekl.

Při první vlně koronavirové pandemie sáhla Opava ke snížení platů o třicet procent. „Nyní se k tomuto kroku nechystáme. S hráči jsme domluveni, že pojedeme celou sezonu ve stejném nastavení, tedy bez snižování platů,“ prozradil Petr Czudek. Covid se zatím opavské kabině vyhýbá. „Kluci už na testech byli. U některých se nákaza objevila u rodinných příslušníků, ale jak u hráčů, tak realizačního týmu, byly výsledky negativní,“ přinesl trenér alespoň jednu pozitivní zprávu.

Petra Czudka čekají také povinnosti u reprezentace. Národní tým absolvuje dva kvalifikační duely s Belgii a Dánskem, hrát se budou na konci listopadu v Litvě. „Uvidíme, co nám bude povoleno. Jedna varianta je o dvou malých bublinách u nás a v Litvě, nebo jedné velké v Litvě,“ nastínil asistent reprezentačního kouče.