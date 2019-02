Opava – Jeden z nejlepších opavských triatlonistů současnosti Petr Kopřiva se před nedávnem postavil na start Ironmana v rakouském Klagenfurtu. Celkovým časem o necelou čtvrthodinu překročil hranici devíti hodin. V cíli se s ním ovšem rozhodčí nemazlili a diskvalifikovali ho za malicherný prohřešek proti pravidlům.

Petr Kopřiva s účastnickou medailí z Ironmana v rakouském Klagenfurtu. Závod dokončil za 9 hodin a 13 minut, rozhodčí ho ale diskvalifikovali. | Foto: archiv sportovce

Pokud Ironmana neznáte, vězte, že triatlonisté musí vstřebávat brutální porci kilometrů. Plavou 3,8 km, na kole ujedou 180 km a v běhu absolvují maraton, tedy více než 42 km.

Petr Kopřiva si nevedl špatně už v první části, kdy z vod klagenfurtského jezera vylézal po osmapadesáti minutách. Na kole pak došlo k osudovému okamžiku, kvůli němuž byl vyškrtnut z celkové klasifikace.

„Na startu bylo snad 3500 lidí. Nejdříve šli profesionálové, pak asi sedm stovek hobíků a potom až naše skupina. Na trati jsem musel předjíždět asi 700 lidí. Cyklista se nesmí držet v háku a přejet středovou čáru. Druhého zmíněného porušení pravidel jsem se dopustil," vysvětloval právě Petr Kopřiva a jedním dechem dodal:

„Měl jsem smůlu, že mě rozhodčí viděli, protože stejný prohřešek udělalo x dalších závodníků. Jinak to ani nešlo. Kdybych o tom věděl, samozřejmě bych zastavil v penalty boxu, kde bych si odpykal asi pětiminutový trest. Rozhodčí mě však o tom neinformovali."

Pro triatlonistu ze slezské metropole je celá situace o to horší, že se neblýskl vůbec špatným časem. I když ho na maratonu potkala krize a musel delší dobu strávit na občerstvovací stanici, nakonec závod dokončil za 9 hodin a 13 minut. Před diskvalifikací to bylo zhruba patnácté místo v kategorii.

„Chtěl jsem to udělat pod devět hodin. Myslel jsem, že bych se mohl kvalifikovat na Havaj, což je můj velký sen. Výsledkově by to stejně nestačilo, ale diskvalifikace mě opravdu štve," mínil Petr Kopřiva a ještě doplnil: „Zkoušel jsem se odvolat, ale nepochodil jsem. Jde mi o princip. Vážím takovou cestu, nějakou dobu se na to připravuju a skončí to takhle."

Opavský triatlonista a trenér v jedné osobě naposledy absolvoval tak dlouhý podnik loni v Otrokovicích. Týden po Klagenfurtu se postavil na start Orava mana na Slovensku. Více než 2 kilometry plavání, 90 km jízdy na kole a půlmaraton dokončil na osmnáctém místě. Nejlepším Opavanem v závodě byl ovšem devátý Petr Hudeček.

Petr Dušek