Po čtyřech kolech Kooperativa NBL Shoot-out drží opavský pivot Martin Gniadek devatenáctou pozici, hlavu si z toho ale nedělá. Těší ho, že týmově jsou Slezané druzí. Zkušený basketbalista je v době omezení za tuto aktivitu rád. Vzhledem k tomu, že městská hala ve slezské metropoli je zavřená, střílí se na Tatranu, rodné Gniadkově hroudě.

Martin Gniadek, pivot BK Opava. Foto: Deník/Petr Widenka | Foto: Deník / Petr Widenka

„Osobně jsem rád, že se tato soutěž rozjela. V čase nedělání se jedná o příjemné zpestření. Navíc má tato soutěž odezvu i u fanoušků. Zpětná vazba tady je,“ přiznává basketbalista, který třicátého května oslaví třicáté narozeniny. Ke svému výkonu, který znamenal osm šestkových bodů, třináct trojek a jednu pětku z půlky řekl: „Na to, že jsem předtím nic dlouho nedělal, tak to šlo. I když samozřejmě to mohlo být i lepší.“

Nová huť s Opavou mají domácí základnu v ostravském Tatranu. „V Opavě je hala v době pandemie zavřena, proto jsme v Ostravě, pro nás je v tom výhoda, že de facto střílíme v domácím prostředí,“ usmívá se opavská opora.

Na rozdíl od fotbalu byly basketbalové soutěže předčasně ukončeny. Pořadí ale známo není. „Mistrem by měl být vyhlášen Nymburk, o tom snad ani nikdo nemůže pochybovat. Nám by mohli nechat druhé místo, tak ať můžeme hrát v pohárové Evropě,“ míní Martin Gniadek, který jinak lituje, že soutěž nebyla dohrána: „Je to škoda, měli jsme to skvěle rozehrané. Mohl být z toho zajímavý výsledek.“

Koronavirový čas tráví doma s rodinou. „Máme malou dcerku a když mám nyní tolik volna, věnuji se jí a manželka má nyní tak více prostoru na své podnikání. Každopádně musím ale přiznat, že basketbal mi moc chybí, už aby ten kolotoč zase začal,“ přeje si Martin Gniadek.