/ZAUJALO NÁS/ Basketbalový klub z Opavy představil během právě probíhající sezony několik novinek směrem k fanouškům. Snaží si k nim najít cestu. Velmi zajímavým produktem v tomto směru je bezesporu podcast Mezi koši. Ten má za sebou už osm dílů a slaví velký úspěch.

Podcast Mezi koši | Foto: Ondřej Ludvík

„Podcasty vznikly jako další pojítko mezi klubem a fanoušky. Do celého procesu je zapojen tým studentů ze Slezského gymnázia okolo Ondry Kovalčíka a také Dalibor Žídek a Dominik Janoš, kteří jsou baskeťáci a moderují také některé díly, vnášejí do nich zase jiný pohled, za který jsem rád,“ řekl moderátor a jeden z duchovních otců podcastu Jan Krejčíř, který také od stolku doprovází slovem jednotlivé zápasy Opavy. „Věřím, že mnoha fanouškům jsme udělali radost těmi rozhovory na potemnělé palubovce. Možná jsme se někomu netrefili do vkusu, ale tato aktivita je nás, kteří jsme před i za kamerou, postavena především na dobrovolnosti a srdíčku, které do toho dáváme,“ řekl ještě Honza Krejčíř.