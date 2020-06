PODÍVEJTE SE: Akce Poslední koš se hodně povedla, hala byla na nohou

/FOTOGALERIE/ Rozlučka se vším všudy, i tak by se dala nazvat basketbalová akce Poslední koš sezony, která se ve středu uskutečnila v opavské hale. Nápad se ukázal jako skvělý. Do haly dorazilo přes sedm stovek diváků. A ti viděli pořádné drama se šťastným koncem pro domácí. Opava porazila Svitavy 91:88. A poslední koš stál za to. Dal ho domácí Jan Švandrlík, byl navíc vítězný. A aby toho nebylo málo, byl trojkový.

V Opavě se opět hrál basketbal | Foto: Petr Widenka