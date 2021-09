Podívejte se: Američtí krasavci se převedli v Kajlovci

/FOTOGALERIE/ Parádní americké bouráky, a to třeba i sportovní byly k vidění v kajloveckém kempu na Opavsku. Klub přátel US CARS totiž pořádal sraz milovníku amerických automobilů. Rozhodně se bylo na co dívat.

Kemp Kajlovec-sraz amerických aut. | Foto: Deník/Petr Widenka

Šlo o dvoudenní akci s bohatým programem. Nechyběla ani spanilá jízda, či soutěže. Zájem u tuto akci bylo obrovský.