„Do play off jsme postoupili ze šestého místa a budeme hrát proti TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno,“ řekl trenér béčka David Klapetek. „Vzájemné zápasy v základní části vyzněly vždy lépe pro domácí tým,“ dodal kouč. „Náš soupeř má tým složený ze zkušených hráčů, kteří hráli v minulosti i v nejvyšší soutěži, ať už to je Roman Zachrla nebo Marek Souček. Nás celou sezona provázela zranění. V posledních zápasech se ale sestava stabilizovala a doufám, že naše výkony budou mít pro vrchol sezony stoupající tendenci,“ věří David Klapetek. Play off se hraje jen na dva zápasy a rozhoduje skóre. Série začíná 26. března v Opavě, odveta je na programu o den později v Brně.