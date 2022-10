Opava těžila z dobré střelby z dálky a také byla úspěšná na doskoku. „Klíčem k úspěchu bylo to, že jsme se trefovali z dálky. A když už jsme se netrefili, měli jsme útočný doskok,“ řekl úvodem Kryštof Vlček, asistent Petra Czudka. Do zápasu skvěle vstoupil Dontay Bassett. V prvním hracím období nastřílel dvaadvacet bodů. „Padalo mu to. Jeho střelecký výkon v první čtvrtině byl neskutečný, tohle jsem snad ještě neviděl,“ pousmál se Vlček a vzápětí dodal: „Nutno ale říci, že na obranné polovině už to z jeho strany tak dobré nebylo.“