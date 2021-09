/FOTOGALERIE/ Opavu v úterý zaplnili běžci. Na programu byl totiž už devátý ročník unikátního běhu Witzenmann Opavská míle. Zájem o tento podnik byl opět obrovský. Do cíle doběhlo 676 závodníků všech věkových kategorií. Vítězem se stal Jiří Friš, který časem 3:58 stanovil nový rekord tratě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.