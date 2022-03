Opava začala boj od druhé místo luxusně. Brzy šla do vedení 11:0, jenomže na pohodu to nebylo. Pardubice dokázaly poměrně brzy vyrovnat. „Věděli jsme, že to bude trochu složitější zápas, neboť, ne všichni kluci byli úplně zdraví,“ začal utkání hodnotit jeden z opavských trenérů David Zach. „Utkání začalo jednoznačně pro nás, a to nás asi i trochu ukolébalo. Spadli jsme do úsporného režimu, což se nám málem vymstilo,“ přiznal jeden z asistentů Petra Czudka. Slezané dostali za druhou čtvrtinu třicet bodů. „Dostali jsme padesát bodů za poločas, hořeli jsme na doskoku. Nebyli jsme aktivní na útočném doskoku, nebyli jsme schopni zastavit rychlý protiútok. Měli jsme špatný návrat do obrany,“ vyjmenoval opavské nedostatky David Zach.