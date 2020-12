/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opavští basketbalisté skvěle rozehráli zápas s pražským USK. Na začátku druhého poločasu už vedli o dvacet bodů, přesto se ze zápasu stalo velké drama. Hosté se dotáhli na dva body. V kritických okamžicích podržel Slezany Jakub Slavík a Opava vyhrála 92:79.

BK Opava - USK Praha | Foto: Deník / Petr Widenka

Domácí začali výborně, dařilo se jim téměř vše. „První poločas byl dobrý. Druhý jsme začali hrát profesorsky, mysleli jsme si, že to nějak rozťukáme, ale opak byl pravdou. Mladí hráči USK na nás zatlačili a my jsme začali uhýbat z pozici, asi v domnění, že se to dojede samo. Zničeho nic to ale bylo o dva body,“ kroutil hlavou Kryštof Vlček, asistent Petra Czudka.