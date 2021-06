/FOTOGALERIE/ Beach volejbalové kurty Happy sportu na Kolofíkově nábřeží v Opavě opět praskaly ve švech. Na programu byl tříhvězdičkový turnaj Českého poháru. Do bojů zasáhlo celkem devětatřicet párů. Z vítězství se radovali Tadeáš Trousil s Tomášem Semerádem. V akci byli i domácí borci, ti se probojovali do čtvrtfinále.

Beachcentrum Kolofík,Český pohár mužů. | Foto: Deník/Petr Widenka

Jak již bylo zmíněno turnaje se zúčastnilo devětatřicet dvojic. Už v kvalifikaci byla k vidění dvojice, která to nakonec dotáhla až do finálové čtyřky, a to Jan Kasan s Martinem Pavlovským. Ti nakonec obsadili nepopulární, leč vynikající čtvrté místo.