„Asi jsme měli v hlavách to, že jsme doposud s Hradcem odehráli tři jasné zápasy. I tento pro nás začal dobře. První čtvrtinu jsme odehráli velmi dobře, drželi jsme desetibodové vedení,“ začal s rozborem utkání opavský trenér Petr Czudek. Domácí celek se tentokrát nesložil, držely ho trojky. Dal jich celkem šestnác. „Mají zkušený tým. Nám nevyšla vůbec třetí čtvrtina. Velké problémy nám dělal Vujovič,“ přiznal kouč BK Opava. „Soupeř hrál uvolněně, chytře v útoku, měnil obrany, my jsme nebyli schopni reagovat na jeho chytrý útok,“ pokračoval opavský stratég. „Nakonec jsme ale zápas zvládli. Je to pro nás důležité vítězství. Velmi dobré utkání odehrál Mattias Markusson, který byl platný pod oběma koši,“ řekl závěrem Petr Czudek.