Opavský klubový basketbalový podcast Mezi koši napsal svůj pátý díl. Hostem moderátorů Dalibora Žídka a Dominika Jánoše byl pivot Martin Gniadek.

Podcast mezi koši | Foto: Externista

Během více něž hodinového povídání na sebe prozradil docela dost zajímavého. Popsal jaké měl dětství, jak to má s tvrdou hrou a mnoho dalšího pikantnějšího. I to proč se nikdy nedostal do seniorské reprezentace.

Zdroj: Youtube