/VIDEO/ Michal Čarnecký, někdejší basketbalový rozehrávač Opavy, Pardubic, ústecké Slunety a také reprezentace byl hostem čtvrtého dílu podcastu Mezi koši. Otec tří dětí, který stále ještě hraje druhou nejvyšší soutěž za Basket 2010 odpovídal na otázky moderátora Honzy Krejčíře.

Michal Čarnecký v souboji se svým kamarádem Jakubem Šiřinou | Foto: František Géla

Co v podcastu zaznělo? Michal Čarnecký například zavzpomínal na své začátky v Krnově, jaké to bylo hrát pod svým otcem. Prozradil také, že basketbalu se věnovali i jeho tři sourozenci. Zavzpomínal na své basketbalové štace a naznačil také, zda se ještě na palubovce jako hráč objeví. Prozradil také, jak to má s Kubou Šiřinou, okomentoval současné české rozehrávače a také řekl, jak se mu daří v rodinné firmě.

Zdroj: Youtube