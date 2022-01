S hokejem začala v Opavě, nyní Hymlárová míří na olympiádu

Opava přitom tři čtvrtiny nehrála špatně. „Zápas jsme dobře rozehráli. Bohužel jsme nezvládli čtvrtou čtvrtinu. O fyzické kondici to nebylo. Kolín měl stejně náročný program, jako my,“ kroutil hlavou opavský křídelník Filip Zbránek. Ten původě neměl hrát. „Po Pardubicích jsem dostal volno. Mohl jsem se vyspat, a to mi pomohlo,“ vysvětloval.

Zlom přišel ve čtvrté čtvrtině, kdy Opava nabrala až dvanácti bodové manko a byla zralá na ručník. Vlček si vzal time a rázem to bylo o tři body. „Dobře jsme se do zápasu dokázali vrátit, ale pak dal Dlugoš lehký koš, my jsme nedali otevřenou střelu. Kolín se uklidnil, kdežto my jsme po sobě na palubovce štěkali, a to mi vadilo,“ zlobil se šéf opavské lavičky a dodal: „V kritických momentech nám v obraně chyběl Martin Gniadek.

Opavští si tak připsali čtvrtou porážku v řadě. „Jsme pod dekou, kterou musím zvednout, beru to na sebe,“ řekl Vlček.

Vedle Gniadka a Slavíka chybí Opavě trenér Petr Czudek. „Jsme dost zkušení na to, abychom jsme se s tím vyrovnali. Vymlouvat se na to, že nám chybí Čouda, by byl alibismus. V sobotu hrajeme s Ostravou, a tu musíme bezpodmínečně porazit.,“ zakončil Filip Zbránek.

BK Opava - BC GEOSAN Kolín 89:94 (20:24, 49:47, 68:66)

Body: Šiřina 28, Zbránek 16, Švandrlík 14, Kouřil 14, Klečka 8, Markusson 6, Dragoun 3 - Číž 30, Petráš 17, Dlugoš 15, Lošonský 9, Jelínek 9, Novotný 7, Rožánek 5, Křivánek 2. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Jedlička. TH: 9/13:16/24. Trojky: 12:10. Doskoky: 40:54. Fauly: 21:20. Diváci: 628.